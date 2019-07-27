Son Dakika Haberleri: Doğada nadir görülüyordu Elazığ'da görüntülendi! Değeri 150 bin dolar
Son Dakika Fotogaleri

Doğada nadir görülüyordu Elazığ'da görüntülendi! Değeri 150 bin dolar

1 saat önce

Japonların büyük ilgi gösterdiği Türkiye'de sadece Amanos Dağları'nda yetiştiği bilinen Geyik böceği, Elazığ'da ilk defa ortaya çıktı. Böcekler arasında en çok para eden tür geyik böceği ve değeri yaklaşık 150 bin dolar.

1
Türkiye'de sadece Hatay'daki Amanos Dağları'nda yaşadığı bilenen başta Japonya olmak üzere dünya da bazı ülkelerde değerli olan 6 taraklı Geyik Böceği Elazığ'da görüldü.
2
Kent merkezine uzakta yayla da gördüğü böceğin farklı olması nedeniyle eline alıp fotoğraflarını çeken ardından doğal ortamına bırakan Fatih Nurcan, "Geyik Böceği" olduğunu internet üzerinden yaptığı araştırma ile öğrendi.
3
Fotoğraflarını çektiği böceğin yaklaşık 6-7 santim uzunluğunda olduğunu belirten Nurcan, böceğin kendisine farklı geldiğini de aktarıp ilgisini çektiği için eline alıp fotoğraflarını çektiğini ardından tekrar bıraktığını ifade etti.
4
Zararı yok!
Zararı yok!
Zaman zaman bazı illerde de görülen böcek türünün zararsız olması nedeniyle yaşam alanlarının çoğaltılması için çalışmalar yapıldığı biliniyor.
5
Boyu şarj cihazı kadar!
Boyu şarj cihazı kadar!
Geyik böceğinin boyunun yaklaşık telefon şarj cihazı kadar olduğu söyleniyor.
6
Değeri 150 bin dolar!
Değeri 150 bin dolar!
Japonların bu kadar önem vermesinin sebebi Geyik böceğini koleksiyon olarak kullanıyor olamaları. Böcekler arasında en çok para eden tür geyik böceği ve değeri yaklaşık 150 bin dolar.
7
Japonlar onun için Türkiye'ye geliyor
Japonlar onun için Türkiyeye geliyor
Özellikle böcek koleksiyonerleri arasında çok revaçta olan altı taraklı Geyik böceği, dünyanın dört bir yanından koleksiyoner ve araştırmacıyı Türkiye'ye çekiyor. Son zamanlarda bölgeyi en çok ziyaret edenlerin başında ise Japonlar geliyor.


Haber Yayın Tarihi: 27.07.2019 08:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

43 yaşındaki öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisinden otel randevusu isterken yakalandı! Karagül'ün asi Ebru'su, tatil pozlarıyla Instagram'ı sallıyor! Metroya iç çamaşırıyla bindi herkes şaştı kaldı! İşte İngilizler'in çok acayip sıcak hava önlemleri 140 milyon yıllık keşif! 500 kiloluk dinozor kemiği şoke etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.7.2019 09:37:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğada nadir görülüyordu Elazığ'da görüntülendi! Değeri 150 bin dolar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]