Doğada nadir görülüyordu Elazığ'da görüntülendi! Değeri 150 bin dolar

1 Türkiye'de sadece Hatay'daki Amanos Dağları'nda yaşadığı bilenen başta Japonya olmak üzere dünya da bazı ülkelerde değerli olan 6 taraklı Geyik Böceği Elazığ'da görüldü.

2 Kent merkezine uzakta yayla da gördüğü böceğin farklı olması nedeniyle eline alıp fotoğraflarını çeken ardından doğal ortamına bırakan Fatih Nurcan, "Geyik Böceği" olduğunu internet üzerinden yaptığı araştırma ile öğrendi.

3 Fotoğraflarını çektiği böceğin yaklaşık 6-7 santim uzunluğunda olduğunu belirten Nurcan, böceğin kendisine farklı geldiğini de aktarıp ilgisini çektiği için eline alıp fotoğraflarını çektiğini ardından tekrar bıraktığını ifade etti.

4 Zararı yok! Zaman zaman bazı illerde de görülen böcek türünün zararsız olması nedeniyle yaşam alanlarının çoğaltılması için çalışmalar yapıldığı biliniyor.

5 Boyu şarj cihazı kadar! Geyik böceğinin boyunun yaklaşık telefon şarj cihazı kadar olduğu söyleniyor.



6 Değeri 150 bin dolar! Japonların bu kadar önem vermesinin sebebi Geyik böceğini koleksiyon olarak kullanıyor olamaları. Böcekler arasında en çok para eden tür geyik böceği ve değeri yaklaşık 150 bin dolar.