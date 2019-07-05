Son Dakika Haberleri: Doğadaki imkanlarla yaptı! Tek başına medeniyet kurdu
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Doğadaki imkanlarla yaptı! Tek başına medeniyet kurdu

1 saat önce

Hobi olarak ormanda yaşamayı tercih eden adam, hiçbir teknolojik aletten yararlanmadan yaptığı ürünlerle YouTube'da en çok izlenen videolara imza atıyor. YouTube'daki Primitive Tecnology sayfasında yayınlanan videoda, adam büyük bir sabırla tamamen ilkel yollarla toprak ve ağaç kullanarak şahane bir kulübe yaptı.

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Öncelikle odunları kesmek ve oymak için balta ve taş keski kullandı..
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Odun parçalarını uygun boyutlarda kesip hazırladı..
3
Bölgeyi belirledi ve uygun noktalara açtığı deliklere odunları yerleştirdi..
4
Toprağa sabitlediği odun parçalarının üzerine gelecek parçalara taş keski ve ateş ile ufak kesikler yaptı..
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Ufak kesikler attığı odun parçalarını da sabitlenenler ile lego gibi birleştirdi..
6
Şimdi sıra ince dallarla odun parçalarını bağlamaya geldi..
7
Odun parçaları bağlanarak sabitlendi..
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Şimdi bu parçayı odunların üstüne yerleştiriyoru ve çatının iskeleti ortaya çıkmaya başladı bile..
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Bundan 2 parça daha yapıp iskeleti tamamlıyor..
10
Elde edilen görünüm..
11
Şimdi sıra killi toprağı ıslatıp kiremitler elde etmeye geldi..
12
Bu parçayı ateş yakarken ızgara görevi görmesi için hazırlıyor..
13
Ateşi yakacağı çukuru kazıyor..
14
Izgarayı yerleştiriyor..
15
Etrafını toprakla soba gibi şekillendiriyor..
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Ateşi yakıyor..
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Izgaranın görünümü bu şekilde..
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Toprağın hazırlanma aşaması...
19
Şimdi çatının kiremitleri için kalıp oluşturuyor..
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Kalıbı tamamladı..
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Üzerine toprak döküyor ve kuruması için ısıtıyor..
22
Kiremitlere çatıda birbirlerine sabitlenmeleri için ufak bir çıkıntı yapmayı unutmuyor..
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Hepsini tek tek yapıp ateşte ısıtıyor..
24
Şimdi sıra çatıya dizmekte..
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Kiremitlere yapılan ufak çıkıntı sayesinde odunlara sabitlenip sağlamlaşıyor..
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Çatı görünümü oluşmaya başladı..
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Kanatlar tamam, şimdi çatının orta kısmını halletmeye başlıyor..
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Topraktan hazırlanan kiremitlere henüz yumuşakken 'V' görünümü verilip kurutulmaya başlanıyor..
29
Son kiremiti de yerleştiriyor..
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Sıra zemine geldi..
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Sıra zemine geldi..
32
Toprakla çevreliyor..
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Pencereye gerek yok diyor..
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Son toprakları da ekliyor..
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Sıra kapıya geldi..
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İşte ormanın ortasında taş ev..
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:02 
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