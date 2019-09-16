Doğum yaptıktan altı ay sonra duyduğu korkunç gerçekle dünyası başına yıkıldı!

İlk zamanlarda kızınını büyüdüğünü göremeyeceği için kahrolan ve içine kapanan genç anne, Instagram'da bir hesap açarak kanserle savaşını, anbean kendisi gibi umutsuzluğa düşmüş kanser hastalarıyla paylaşmaya başladı.

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Çaresiz hisseden insanlara ilham kaynağı olmak için çabalayan Joanna, ''Hastalığımı öğrendiğimde dünya başıma yıkıldı. Ben sadece 34 yaşında, sıradan bir yaşam süren bir anneydim. Bu nasıl benim başıma gelebilirdi?'' diyerek korkunç haberi aldığı gün hissettiklerini paylaştı.