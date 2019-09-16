Doğum yaptıktan altı ay sonra duyduğu korkunç gerçekle dünyası başına yıkıldı!
1 saat önce
İngiltere'de yaşayan Joanna Heard isimli genç kadın, doğum yaptıktan 6 ay sonra akciğer kanseri olduğunu öğrendi. Talihsiz anneye, doktorlar tarafından yalnızca 7 yıl ömür biçildi.
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İngiltere'de bulunan Haslingden kasabasında yaşayan Joanna Heard isimli genç kadın, 2019'un başında bir kız çocuğu doğurduğunda, dünyalar onun olmuştu.
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Fakat rutin kontroller için doktora gittiğinde öğrendiği şey karşısında dünyası başına yıkıldı.
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Doktorun söylediklerine göre, ileri seviye akciğer kanseri olan Joanna'nın, yaklaşık 7 yıllık ömrü kalmıştı...
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İlk zamanlarda kızınını büyüdüğünü göremeyeceği için kahrolan ve içine kapanan genç anne, Instagram'da bir hesap açarak kanserle savaşını, anbean kendisi gibi umutsuzluğa düşmüş kanser hastalarıyla paylaşmaya başladı.
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Çaresiz hisseden insanlara ilham kaynağı olmak için çabalayan Joanna, ''Hastalığımı öğrendiğimde dünya başıma yıkıldı. Ben sadece 34 yaşında, sıradan bir yaşam süren bir anneydim. Bu nasıl benim başıma gelebilirdi?'' diyerek korkunç haberi aldığı gün hissettiklerini paylaştı.
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Genç anne, içinde bulunduğu talihsiz süreci "Uzun yol yürüyemiyorum ve hemen nefessiz kalıyorum. İlaçlarım şimdilik işe yarıyor ama bir noktada işe yaramamaya başlayacaklar. O zaman şu an kullandıklarımı bırakıp yenilerine geçmem gerekiyor." sözleriyle anlattı.
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İlaçların çok pahalı olduğunu söyleyen genç kadın, Instagram'da günlük tutmanın kendisini birçok ilaçtan daha fazla motive ettiğini de sözlerine ekliyor.
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"Kendimi bir kurban olarak görmüyorum, ben bir savaşçıyım" diyen Joanna'nın en büyük hayali, kızının en mutlu gününde gelinlik giydiğini görmek...
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16.9.2019 11:54:22. #1.11#
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