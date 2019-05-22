Son Dakika Haberleri: Doğuştan Elleri Olmayan Kadın Ayakları ile Uçak Kullanan İlk Pilot Oldu!

Doğuştan Elleri Olmayan Kadın Ayakları ile Uçak Kullanan İlk Pilot Oldu!

15 saat önce

36 yaşındaki Jessica Cox, doğuştan kolları olmamasına rağmen Ekim 2008'de Federal Havacılık İdaresi tarafından tek motorlu hafif bir uçak olan Ercoupe uçurma sertifikası aldı.

1
Phoenix'ten 36 yaşındaki Jessica Cox, anne rahmindeyken üst uzuvlarını gelişmemesine neden olan nadir bir durumla dünyaya geldi.
2
Bu durum Jessica'yı, piyano çalmak, araba kullanmak, sertifikalı dalgıç olmaktan ve tekvandoda üçüncü derece bir siyah kuşak kazanmaktan vazgeçirmedi.
3
Jessica bu engeli ile ilgili şunu söyledi: Annem normal bir hamilelik geçirmiş, doğum anında doktor beni getirdiğinde "bebeğinizin kolları yok.." demesiyle annem ve babam şoke olmuş. Nadir görülen bir gelişmeme probleminden dolayı bu haldeyim.
4
Dünyada kaç kişinin bu hastalığa sahip olduğu bilinmemektedir, çünkü bu şekilde gelişim problemi yaşayan bebekler doğduktan kısa bir süre sonra ölüm riski taşır.
5
Jessica, hep aktif bir çocuktu, dans dersleri aldı ve İzcilere katıldı. Protez kullanmayı sevmiyor ve ayaklarını kullanmayı tercih ediyor
6
Jessica, Arizona Üniversitesi'nden psikoloji derecesini aldıktan sonra 2005'te pilot olmak istediğine karar verdiğini belirtti, eğitimi üç yıl sürdü. Ekim 2008'de, tek motorlu hafif bir uçak olan Ercoupe'yi uçurmak üzere Federal Havacılık İdaresi tarafından sertifakısını aldı.
7
8
9
10
11
12
13
14
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 02:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

İsviçre Alpleri'nin Zirvesinde Ne Olduğunu Gören Şoke Oluyor! Kızının Doğum Günü için Hurda Vosvos'u Baştan Yarattı! Son Hali İnanılmaz Game Of Thrones Oyuncuları Bölüm Başı Ne Kadar Kazanıyor Doğum Oranı Artsın Diye Tüm Çiftlere Ücretsiz Viagra Dağıtılacak!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.5.2019 05:42:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğuştan Elleri Olmayan Kadın Ayakları ile Uçak Kullanan İlk Pilot Oldu!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]