Doğduğunda kolları ve bacakları olmayan genç kadın, azmiyle tüyleri diken diken ediyor!

1 ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan 37 yaşındaki Amy Brooks, doğuştan kolları ve bacakları olmayan bir genç kız.

2 Amy, doğumundan kısa bir süre sonra biyolojik ailesi tarafından terk edildi ve başka bir aile tarafından evlat edinildi.

3 Kendisini evlat edinen aile ile kuvvetli bir bağ kuran Amy, kolları olmadığı için kendisini hiçbir zaman yetersiz hissetmedi.

4 Zaman zaman protez kollarını takan Amy'nin, insanlara kolsuz da günlük işlerini yerine getirebildiğini anlatan bir YouTube kanalı da var.

5 Amy yemeğini kendi yiyor,

6 dikiş makinesi kullanıyor,

7 hatta ütüsünü bile kendi yapıyor.

8 Amy duygularını "Hikayemi başkalarıyla paylaşabilmeyi seviyorum, çünkü mesajımın benim gibi yaşamak zorunda kalan insanlar için önemli bir şey olduğuna inanıyorum.'' sözleriyle anlatıyor.

9 Dikiş makinesi kullanmanın en büyük hobileri arasında yer aldığını söyleyen Amy, kendi elleriyle diktiği çantaları internet üzerinden satıyor.

10 Amy'yi evlat edinen aile, ''Onu hep bağımsız yaşayabilmesi ve bir mindere mahkum olmaması için teşvik ettik ancak bu kadar ileri gidebileceğini tahmin etmiyorduk.'' sözleriyle kızlarına olan hayranlıklarını dile getiriyor.

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