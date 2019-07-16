Son Dakika Haberleri: Doğduğunda kolları ve bacakları olmayan genç kadın, azmiyle tüyleri diken diken ediyor!
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Doğduğunda kolları ve bacakları olmayan genç kadın, azmiyle tüyleri diken diken ediyor!

6 saat önce

ABD'de doğuştan kol ve bacakları olmayan Amy Brooks isimli genç kadın, azim dolu hikayesiyle kendine hayran bırakıyor.

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ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan 37 yaşındaki Amy Brooks, doğuştan kolları ve bacakları olmayan bir genç kız.
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Amy, doğumundan kısa bir süre sonra biyolojik ailesi tarafından terk edildi ve başka bir aile tarafından evlat edinildi.
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Kendisini evlat edinen aile ile kuvvetli bir bağ kuran Amy, kolları olmadığı için kendisini hiçbir zaman yetersiz hissetmedi.
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Zaman zaman protez kollarını takan Amy'nin, insanlara kolsuz da günlük işlerini yerine getirebildiğini anlatan bir YouTube kanalı da var.
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Amy yemeğini kendi yiyor,
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dikiş makinesi kullanıyor,
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hatta ütüsünü bile kendi yapıyor.
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Amy duygularını "Hikayemi başkalarıyla paylaşabilmeyi seviyorum, çünkü mesajımın benim gibi yaşamak zorunda kalan insanlar için önemli bir şey olduğuna inanıyorum.'' sözleriyle anlatıyor.
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Dikiş makinesi kullanmanın en büyük hobileri arasında yer aldığını söyleyen Amy, kendi elleriyle diktiği çantaları internet üzerinden satıyor.
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Amy'yi evlat edinen aile, ''Onu hep bağımsız yaşayabilmesi ve bir mindere mahkum olmaması için teşvik ettik ancak bu kadar ileri gidebileceğini tahmin etmiyorduk.'' sözleriyle kızlarına olan hayranlıklarını dile getiriyor.
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Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 10:12 
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