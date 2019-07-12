Doktorların öldü dediği genç az daha yakılıyordu!

1 Doktorlar 'Öldü!' dedi Hindistan'ın Pillamarri köyünde gerçekleşen olayda 18 yaşındaki bir genç sarılık oldu. Geçmek bilmeyen yüksek ateş ve kusma belirtileriyle hastaneye kaldırılan genç, 1 hafta sonra komaya girdi. Doktorlar öldü dedi ama annesi yaşan destek ünitesini kapatmayı reddetti.

2 Yakılmaya hazırlanırken, gözünden yaş aktığını gördü! Hastane yönetimi, cenaze işlemleri ve yakma işlemi için hazırlıkları yaparken Gandham'ın ailesi oğlunun yaşadığını fark etti. Çocuğunun cenaze işlemlerinin yapılması sırasında gözündne akan yaşı gören anne, oğlunun son nefesini kendi evinde vermesini istedi. Yaşam destek ünitesiyle evine götürülen genç, sağlığına kavuşmaya başladı.