Son Dakika Haberleri: Doktorların öldü dediği genç az daha yakılıyordu!
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Doktorların öldü dediği genç az daha yakılıyordu!

1 gün önce

Hindistan'da 18 yaşındaki Gandham Kiran, yüksek ateş ve sarılık şikayetleriyle kaldırıldığı hastanede komaya girdi. Komaya girdikten sonra doktorların ölü ilan ettiği genç, kefene sarılmış halde yakılmaya götürülürken annesinin dikkatli gözleri sayesinde kurtuldu.

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Doktorlar 'Öldü!' dedi
Doktorlar Öldü! dedi
Hindistan'ın Pillamarri köyünde gerçekleşen olayda 18 yaşındaki bir genç sarılık oldu. Geçmek bilmeyen yüksek ateş ve kusma belirtileriyle hastaneye kaldırılan genç, 1 hafta sonra komaya girdi. Doktorlar öldü dedi ama annesi yaşan destek ünitesini kapatmayı reddetti.
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Yakılmaya hazırlanırken, gözünden yaş aktığını gördü!
Yakılmaya hazırlanırken, gözünden yaş aktığını gördü!
Hastane yönetimi, cenaze işlemleri ve yakma işlemi için hazırlıkları yaparken Gandham'ın ailesi oğlunun yaşadığını fark etti. Çocuğunun cenaze işlemlerinin yapılması sırasında gözündne akan yaşı gören anne, oğlunun son nefesini kendi evinde vermesini istedi. Yaşam destek ünitesiyle evine götürülen genç, sağlığına kavuşmaya başladı.
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Annesi evde bakmaya başladı
Annesi evde bakmaya başladı
Gazetecilere açıklama yapan anne Kiran, "Oğlumun gözünden akan yaşı gördüm." Daha sonra nabzının hala attığını fark ettim. Doktorlar bana teşekkür etti. Oğlumu eve getirdim ve onunla ilgilenmeye başaldım. 3 gün içinde duyuları yerine gelmeye başladı. Çok kısık ses tonuyla da olsa benimle konuşmaya başladı. Gözünden akan bir damla yaş sayesinde canlı canlı yakılmaktan kurtulan 18 yaşındaki Gangham Kiram şimdi eski sağlığına kavuşmaya çalışıyor.


Haber Yayın Tarihi: 12.07.2019 11:20 
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