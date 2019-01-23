'Domates Güzeli' Ayşen Gruda'nın Hayatı Hakkında Hiç Bilinmeyenler

1 Yeşilköy'de dünyaya geldi Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda, 30 Kasım 1944 tarihinde İstanbul, Yeşilköy'de Osmanlı zamanında karargâh olarak kullanılan bir köşkte doğdu.

2 Yeteneği çocuk yaşta keşfedildi Gruda'nın komedi yeteneği, çocuk yaşta Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedildi.

3 Okulu bırakıp, çalışmak zorunda kaldı Babası kara tren makinisti olan başarılı oyuncu, babasını lise ikiye giderken kaybetti. Geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başlayan Gruda'nın, kardeşi Ayben Erman ve ablası Ayten Erman da kendisi gibi oyuncu olmak istiyordu.

4 Televizyon dünyasının 'domates güzeli' oldu 16 senelik tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı, 'Domates Güzeli Nahide Şerbet' karakteriyle lakabı, "Domates Güzeli" olarak kaldı.

5 İlk rolünde hizmetçiyi canlandırdı Ayşen Gruda, Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı ve ilk rolü 1962 yılında 'Kongre Eğleniyor' adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolü idi.

6 Yılmaz Gruda ile evlendi Çiçeği burnunda oyuncu, Ankara Meydan Sahnesi'nde tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile tanışıp evlendi.

7 1 kızı, 2 torunu oldu Ayşen Gruda, 1965 yılında tiyatrocu Yılmaz Gruda ile evlendi. Elvan adında bir kızı oldu. Bir tane torunu olan Ayşen Gruda'nın Emre adında bir torunu var.

8 Eski eşinin soyadını kullanmaya devam etti Kızları Elvan doğunca Ayşen Gruda bir süre tiyatroya ara verdi. Çift, 1976 yılında boşansa da Ayşen Gruda, eski eşinin soyadını kullanmayı sürdürdü.

9 Kızlık soyadı Erman'dı Kızlığında soyadı Erman olan Ayşen Gruda, boşandıktan sonra da bu soyadla tanındığı için soyadını değiştirmedi.

10 Ertem Eğilmez filmlerinin aranan yüzüydü Ayşen Gruda daha sonra yakın dostu Adile Naşit'le birlikte, Ertem Eğilmez filmlerinin çekirdek kadrosunda yer aldı.

11 Klasikleşmiş yapıtlarda hep o vardı "Hababam Sınıfı Müzikali" ve "Yedi Kocalı Hürmüz" gibi ve müzikallerde yer aldı. Sinemada "Tosun Paşa", "Süt Kardeşler", "Şabanoğlu Şaban", "Hababam Sınıfı", "Neşeli Günler" gibi birçok klasikleşmiş Türk sineması örneklerinde oynadı, 2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz'ın yaptığı "Pek Yakında" adlı sinema filminde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur ve Tülin Özen ile birlikte rol aldı.