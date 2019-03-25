Dondurulmuş Gıda Tüketiyorsanız Dikkat! Kansere Sebep Oluyor
1 saat önce
Dondurulmuş gıdaları sıkça tüketiyorsanız içeriğimizi dikkatle okuyun. Bu besinleri yemek kalp-şeker hastalığına ve hatta vücuttaki hücrelerin tahrip olmasına neden olabilir. Peki, bu olası sağlık tehlikeleri ve dondurulmuş gıdaları tüketmenin kötü etkileri nelerdir?
1
Kalp hastalığı
Dondurulmuş besinler, Trans yağlar bakımından zengindir. Bu durum, kalp hastalığına yakalanma riskinizi arttırır ve ayrıca tıkalı arterlere katkıda bulunur. Trans yağlar kolesterol seviyelerini yükseltir. Bazen donmuş öğünler normalde eklenenden daha fazla tuz içerir, bu da kolesterol seviyenizi yükseltirken kan basıncınızı da yükseltir.
2
Tansiyonu yükseltir
Dondurulmuş besinler vücudunuz üzerinde çok çeşitli etkileri olan farklı tiplerde koruyucular içerir. Şekeri veya tuzu yüksek olan donmuş yiyecekler kan basıncını olumsuz yönde etkileyebilir ve hipertansiyon gibi, daha ciddi koşullara yol açabilecek kan basıncı yükselmelerine neden olabilir. Birçok çalışma, kanın kan basıncı seviyelerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynadığını gösterir.
3
Diyabet
Nişasta donmuş yiyecekleri taze tutmak için kullanılır. Aynı nişasta ayrıca yemeğe tat ve doku katar. Bununla birlikte, nişasta temel olarak bir glikoz polimeridir. Vücudunuz bu glikozu sindirilmeden önce şekere dönüştürür. Aşırı şeker, şeker hastalığına yakalanma riskinizi artırabilir, ayrıca vücut dokularınıza da zarar verebilir.
4
Kanser riski
Araştırmalar, donmuş yiyeceklerin, özellikle etin, pankreas kanserine yol açabileceği sonucuna varmaktadır. Yapılan bir araştırma, donmuş sosisli sandviçlerin ve sosislerin, kansere yakalanma riskini etten fazla arttırdığını belirledi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:18
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