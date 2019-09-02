Dövmelerden vücudu görünmeyen genç kızın asıl mesleği pes dedirtti!

Avustralya'da yaşayan ve vücudunun büyük bölümü dövmelerle kaplı olan 31 yaşındaki Sarah Gray'ın dövme tutkusu, henüz 16 yaşındayken başladı.

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Daha önce Dövme Güzellik Yarışması'na katılan Gray, kendisini bir sanat koleksiyoncusu olarak tanımlasa da, asıl mesleği doktorluk.