Dövmelerden vücudu görünmeyen genç kızın asıl mesleği pes dedirtti!
14 saat önce
Avustralya'da yaşayan 31 yaşındaki Sarah Gray isimli kadın, 16 yaşından beri vücudunda boş bulduğu her yere dövme yaptırıyor. Kendisini koleksiyoncu olarak tanıtan Gray'in asıl mesleği ise duyanları hayrete düşürüyor.
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Avustralya'da yaşayan ve vücudunun büyük bölümü dövmelerle kaplı olan 31 yaşındaki Sarah Gray'ın dövme tutkusu, henüz 16 yaşındayken başladı.
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Daha önce Dövme Güzellik Yarışması'na katılan Gray, kendisini bir sanat koleksiyoncusu olarak tanımlasa da, asıl mesleği doktorluk.
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Yaptığı dövmelerin mesleğini icra etmesine engel olmadığını söyleyen genç kadın, doktorluğu severek yaptığını belirtti.
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Kendisi ile barışık olduğunu söyleyen Gray, özellikle genç hastalarının yoğun ilgisiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.
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Sosyal medyada oldukça aktif olan Sarah Gray'in, Instagram'da 60 bini aşkın takipçisi var.
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3.9.2019 02:30:08. #1.12#
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