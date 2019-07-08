Dubai Şeyhi'nin Londra'ya kaçan eşi hakkında skandal gelişme! İngiliz korumayla aşk yaşadığı ortaya çıktı

1 Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un eşi Prenses Haya'nın, kocasını terk ederek İngiltere'ye kaçtığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

2 Prenses Haya'nın İngiltere'ye neden kaçtığı merak konusuyken, gizemli kaçışa dair yeni iddialar ortaya atıldı.

3 İngiliz basınında yer alan iddialar, Prenses Haya'nın İngiliz korumasıyla arasında bir ilişki olduğu ve bu ilişkinin el Maktum tarafından öğrenilmesi sonucu Prenses'in çareyi kaçmakta bulduğu yönündeydi.

4 Üstelik Prenses Haya'nın yasak aşk yaşadığı İngiliz korumasına pahalı hediyeler aldığı, hatta bu hediyeleri alabilmek için eşi Şeyh el Maktum'dan para çaldığı öne sürüldü.

5 İddialara göre Prenses Haya, İngiliz koruması ile evlenmek istiyordu fakat gereken parayı eşi Al Maktum'dan alamadığı için bu tür yollara başvurdu.

6 Prenses Haya'nın, Dubai hükümetine ait Londra merkezli bir güvenlik şirketi UK Mission Enterprise Limited'da çalışan İngiliz korumayla, Londra'da 85 milyon sterlinlik bir evde yaşadığı da iddialar arasındaydı.

7 BAE'nin, Haya'nın iadesini istemesi halinde İngiltere ile bu ülke arasında diplomatik bir kriz yaşanabileceği belirtiliyor.

8 Ürdün Kralı Abdullah'ın üvey kız kardeşi olan Prenses Haya'nın, bu ülke ile BAE arasında da sorun çıkarma ihtimali mevcut.



9

10