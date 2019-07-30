Dubai Şeyhi'nin evden kaçan karısına karşı açtığı dava başlıyor!

1 Dubai Şeyhi Muhammed el Maktum'un eşi Prens Haya'nın, İngiliz korumasıyla yasak aşk yaşadığı iddiası dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.



2 Haya'nın, uğruna İngiltere'ye kaçtığı yasak aşkının ise Şeyh'in yakın koruması olan Russell Flowers isimli bir İngiliz olduğu ortaya çıktı.

3 Geçtiğimiz günlerde gizlice boşandıkları ortaya çıkan Prenses Haya ve Şeyh el Maktum çiftiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



4 Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un bu yılın başlarında çocuklarıyla Dubai'den kaçarak İngiltere'ye yerleşen eşi Prenses Haya'ya karşı açtığı davanın ilk duruşması, bugün Londra'da Yüksek Mahkeme'de yapılacak.

5 Davanın bir boşanma ya da tazminat davası değil, "çocukların geleceğiyle" ilgili olduğu bildiriliyor.



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Amerikan ABC News Televizyonu'na göre, 4 milyar doları aşan kişisel servetiyle dünyanın en zengin insanlarından biri olan 70 yaşındaki Şeyh Muhammed'i Madonna ve Guy Ritchie'nin avukatı Helen Ward, Ürdün Kralı Abdullah'ın üvey kardeşi olan 45 yaşındaki Prenses Haya'yı ise Galler Prensi Charles'ın avukatı Fiona Shackleton temsil edecek.

7 El Maktum, 6. eşi olan Prenses Haya'nın kaçmasından sonra kaleme aldığı öfkeli bir şiirde, adını vermediği bir kadını "kendisine ve vatana ihanetle" suçlamıştı.

8 Londra'da 107 milyon dolarlık bir evde yaşadığı belirtilen Prenses Haya, hayatından endişe ettiğini söylüyor.

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