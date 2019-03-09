Dünya Bu Adamı Konuşuyor! Hamile Baba Wyley Simpson, Doğurdu

1 Dünya 'oğlunu doğuran baba' Wyley Simpson'ı konuşuyor. Wyley Simpson, erkek olmak için başladığı geçiş sürecinin başında Hamile olduğunu öğrendi.

2 28 yaşındaki nişanlısı Stephan ile birlikte zor bir süreçten geçen Wyley, tüm baskılara rağmen bebeklerini dünyaya getirdi.

3 Wyley, tüm tepkilere rağmen hamileliğini sürdürmeye karar verdi ve bebeğini doğurdu.

4 Ancak bebekleri kimi çevreler tarafından tepkiyle karşılandı.

5 Wyley, daha önce maruz kaldıkları zorbalığı yine yaşadıklarını ancak oğulları Rowan'ın buna değdiğini belirtti.

6 Çift yeni bir bebeği ise düşünmediklerini ve şu anki hallerinden mutlu olduklarını söyledi.

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