Dünya Bu Adamı Konuşuyor! Hamile Baba Wyley Simpson, Doğurdu
1 saat önce
Cinsiyet değiştirip erkek olan Wyley Simpson, nişanlısı Stephan'dan hamile kalarak eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Wyley, tüm baskılara rağmen bebeğini dünyaya getirdi.
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Dünya 'oğlunu doğuran baba' Wyley Simpson'ı konuşuyor. Wyley Simpson, erkek olmak için başladığı geçiş sürecinin başında Hamile olduğunu öğrendi.
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28 yaşındaki nişanlısı Stephan ile birlikte zor bir süreçten geçen Wyley, tüm baskılara rağmen bebeklerini dünyaya getirdi.
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Wyley, tüm tepkilere rağmen hamileliğini sürdürmeye karar verdi ve bebeğini doğurdu.
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Ancak bebekleri kimi çevreler tarafından tepkiyle karşılandı.
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Wyley, daha önce maruz kaldıkları zorbalığı yine yaşadıklarını ancak oğulları Rowan'ın buna değdiğini belirtti.
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Çift yeni bir bebeği ise düşünmediklerini ve şu anki hallerinden mutlu olduklarını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:38
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