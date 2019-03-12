Son Dakika Haberleri: Dünya Onu Konuşuyor! Gerçek Kimliği Peçesinin Altında Gizli

Dünya Onu Konuşuyor! Gerçek Kimliği Peçesinin Altında Gizli

1 saat önce

Çinli makyaj sanatçısı He Yuhong, çalışmalarıyla dünyayı sallamaya devam ediyor. YouTube kanalında yayınladığı videolarıyla fenomen olan genç kadın, makyaj yaparak adeta bambaşka bir insan dönüşüyor.

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Çinli makyaj sanatçısı He Yuhong, ünlü yıldızların görüntüsüne tıpatıp bürünebilmesiyle ünlenmişti. Sosyal medyada 'Yuyamika' ismiyle bilinen fenomen, her geçen gün dünyayı hayrete düşürüyor. Görenler "Bu gerçek bir sahtekarlık" esprileri yapıyor. Makyajla yaşanan bu değişime "evrakta sahtecilik" diyenler de var. İşte başarılı sanatçının çalışmalarından bazıları...
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İnci Küpeli Kız
İnci Küpeli Kız
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Taylor Swift
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Mona Lisa
Mona Lisa
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Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
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Natasha Romanoff
Natasha Romanoff
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Audrey Hepburn
Audrey Hepburn
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Marilyn Monroe
Marilyn Monroe

»      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:38 

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