Dünya Onu Konuşuyor! Gerçek Kimliği Peçesinin Altında Gizli
1 saat önce
Çinli makyaj sanatçısı He Yuhong, çalışmalarıyla dünyayı sallamaya devam ediyor. YouTube kanalında yayınladığı videolarıyla fenomen olan genç kadın, makyaj yaparak adeta bambaşka bir insan dönüşüyor.
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Çinli makyaj sanatçısı He Yuhong, ünlü yıldızların görüntüsüne tıpatıp bürünebilmesiyle ünlenmişti. Sosyal medyada 'Yuyamika' ismiyle bilinen fenomen, her geçen gün dünyayı hayrete düşürüyor. Görenler "Bu gerçek bir sahtekarlık" esprileri yapıyor. Makyajla yaşanan bu değişime "evrakta sahtecilik" diyenler de var. İşte başarılı sanatçının çalışmalarından bazıları...
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:38
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