Dünya Onu Konuşuyor! Gerçek Kimliği Peçesinin Altında Gizli

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Çinli makyaj sanatçısı He Yuhong, ünlü yıldızların görüntüsüne tıpatıp bürünebilmesiyle ünlenmişti. Sosyal medyada 'Yuyamika' ismiyle bilinen fenomen, her geçen gün dünyayı hayrete düşürüyor. Görenler "Bu gerçek bir sahtekarlık" esprileri yapıyor. Makyajla yaşanan bu değişime "evrakta sahtecilik" diyenler de var. İşte başarılı sanatçının çalışmalarından bazıları...