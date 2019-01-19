Son Dakika Haberleri: Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı: 250 Bin Kişinin Ölümüne Neden Olacak

Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı: 250 Bin Kişinin Ölümüne Neden Olacak

1 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü, 2019 yılında dünyayı vuracak olan en büyük tehlikeleri sıraladı ve önlem alınmazsa 2030-2050 yılları arasında 250 bin kişinin ölümüne neden olacağını açıkladı.

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Eğer şimdiden önlem alınmazsa 2019'da baş edilemeyecek boyuta geleceğini söyleyen Dünya Sağlık Örgütü en büyük tehlikeleri sıraladı, sağlık problemlerinin ekonomilerin daralması, yetersiz beslenme gibi etkenlerden dolayı ortaya çıkacağını açıkladı.
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2019 yılında bulaşıcı hastalıklar, ilaca dayanıklı virüsler ve yaygın görülen ancak önlenebilir kalp ve akciğer hastalıklarının yaşanacağının belirtildiği listede, tehlikelere karşı önlem alınmazsa 2030-2050 yılları arasında küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkan yetersiz besin, ishal, aşırı sıcaklık ve sıtma gibi hastalıkların fazladan 250 bin kişinin ölümüne neden olacağı yer alıyor.
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Dünya Sağlık Örgütü, 2019'da küresel anlamda tehdit içeren tehlikeleri açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, 2019da küresel anlamda tehdit içeren tehlikeleri açıkladı
Zayıf ekonomi, kuraklık, küresel ısınma, yetersiz sağlık hizmetleri gibi sebeplerle gelen tehlikeler yüzünden çok sayıda ölüm bekleniyor.
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Söz konusu listeye göre, hava kirliliği, insani krizler ve aşı olmayı reddeden insanlar 2019'da küresel anlamda insan sağlığını tehlikeye düşürecek tehditler arasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü, her yıl hazırladığı raporda bu tehditlere yönelik 5 yıllık plan ve çözüm önerileri sunuyor.
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WHO, her yıl hazırladığı raporda bu tehditlere yönelik 5 yıllık plan ve çözüm önerileri sunuyor.
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Örgütün 2019 raporunda, bulaşıcı hastalıklar, ilaca dayanıklı virüsler ve yaygın görülen ancak önlenebilir kalp ve akciğer hastalıkları listede yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütüne göre 1.6 milyardan fazla insan, kuraklık, açlık ve savaşın baş gösterdiği yerlerde yaşam mücadelesi veriyor ve bu insanlar temel gereksinimlerine bile ulaşamıyor.
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Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre, 2030-2050 yılları arasında küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkan yetersiz besin, ishal, aşırı sıcaklık ve sıtma gibi rahatsızlıkları yılda fazladan 250 bin kişinin daha ölümüne neden olabilir.
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Diyabet, kanser ve kalp rahatsızlıkları dünya genelinde ölüm nedenlerinin ortalama yüzde 70'ini oluşturuyor.
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Dünya Sağlık Örgütünün 2019 yılı için insan sağlığını tehdit edecek tehlikeler şöyle:
Dünya Sağlık Örgütünün 2019 yılı için insan sağlığını tehdit edecek tehlikeler şöyle:
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Aşı olmaya karşı direnç
Aşı olmaya karşı direnç
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Küresel grip salgını
Küresel grip salgını
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Hava kirliliği ve küresel ısınma
Hava kirliliği ve küresel ısınma
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Bulaşıcı olmayan hastalıklar
Bulaşıcı olmayan hastalıklar
14
Sağlıklı ve kaliteli yaşam koşullarından mahrum kalmak
Sağlıklı ve kaliteli yaşam koşullarından mahrum kalmak
15
Mikroplara karşı dayanıklılık
Mikroplara karşı dayanıklılık
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Ebola ve diğer ölümcül bulaşıcı hastalıklar
Ebola ve diğer ölümcül bulaşıcı hastalıklar
17
Yetersiz temel sağlık hizmetleri
Yetersiz temel sağlık hizmetleri
18
Dang (eklem ağrılı ateşli bulaşıcı hastalık)
Dang (eklem ağrılı ateşli bulaşıcı hastalık)
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Aids (HIV)
Aids (HIV)

»      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:10 

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