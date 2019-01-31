Son Dakika Haberleri: Dünyaca Ünlü Çıplaklar Plajı, Erozyona Sebep Oluyor Diye Cinsel İlişkiye Girmeyi Yasakladı

Dünyaca Ünlü Çıplaklar Plajı, Erozyona Sebep Oluyor Diye Cinsel İlişkiye Girmeyi Yasakladı

1 saat önce

İspanya'nın beyaz kum ve dalgaları ve çıplaklar kampıyla meşhur olan Es Cavallet'de cinsel ilişkiye girmek yasaklandı.

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İspanya'ya ait Ibiza Adası'ndaki çıplaklar kampında yer alan meşhur 'es Cavallet' plajı, açık havada cinsel ilişkiye girmek isteyenlerin uğrak noktasıydı.
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Fakat cinsel ilişkiye giren çiftlerin altında kalan bitkiler ölüyor ve toprağı tutma özelliğini kaybediyor.
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Erozyona sebep oluyor
Erozyona sebep oluyor
Bunun da erozyona yol açtığı ortaya çıktı.
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Bu nedenle açık havada cinsel ilişkinin izin verildiği nadir plajlardan biri olan 'es Cavallet'te, cinsel ilişki yasaklandı.
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»      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:29 

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