Son Dakika Haberleri: Dünyaca ünlü filmlerin kamera arkası görüntüleri hüsrana uğrattı!
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Dünyaca ünlü filmlerin kamera arkası görüntüleri hüsrana uğrattı!

1 saat önce

Titanic'den Harry Potter'a kadar beyaz perdeye damga vuran filmlerin kamera arkası görüntülerini gördüğünüzde, büyük hayal kırıklığı yaşayacaksınız! Olay örgüsü ve efektleri ile izleyiciyi filme kilitleyen unsurların, gerçek hali, film endüstrisine olan güveninizi yok edecek.

1
Filmlerin, bizi her şeyin mümkün olduğu bir dünyaya götürmek gibi müthiş bir yeteneği var. Öyle ki, filmin efekt gibi durmayan efektleri, hayali gibi durmayan hayali unsurları, izleyenleri filmin büyüsüne kaptırıyor.
2
Elm Sokağında Kabus (1984)
Elm Sokağında Kabus (1984)
Ekran karşısında bakıldığında, hiç de internet ortamında oluşturulmuş gibi durmayan sahnelerin, yaratılış süreci pek de çekici değil. Bununla birlikte, çoğumuz, bir an için bile olsa, bu farklı hayata göz atmak istiyoruz.
3
Godzilla (1954)
Godzilla (1954)
Aman dikkat, kamera arkası görüntülerini gördüğünüz filmleri tekrar izlemek isteyebilirsiniz!
4
Harry Potter Serisi (2001 - 2011)
Harry Potter Serisi (2001 - 2011)
5
Jaws (1975)
Jaws (1975)
6
Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti (2003)
Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti (2003)
7
Batman (1989)
Batman (1989)
8
Kara Şövalye (2008)
Kara Şövalye (2008)
9
Fight Club (1999)
Fight Club (1999)
10
Gladyatör (2000)
Gladyatör (2000)
11
Yıldız Savaşları: Son Jedi (2017)
Yıldız Savaşları: Son Jedi (2017)
12
Kill Bill (2003)
Kill Bill (2003)
13
Leon (1994)
Leon (1994)
14
Terminatör (1984)
Terminatör (1984)
15
Titanik (1997)
Titanik (1997)
16
Matrix (1999)
Matrix (1999)
17
Alacakaranlık (2008 - 2012)
Alacakaranlık (2008 - 2012)
18
Pi'nin Yaşamı (2012)
Pinin Yaşamı (2012)
19
20
Süperman (1978)
Süperman (1978)
21
Galaksinin Koruyucuları (2014)
Galaksinin Koruyucuları (2014)


Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:04 
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