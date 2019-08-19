Dünyaca ünlü filmlerin kamera arkası görüntüleri hüsrana uğrattı!

1
Filmlerin, bizi her şeyin mümkün olduğu bir dünyaya götürmek gibi müthiş bir yeteneği var. Öyle ki, filmin efekt gibi durmayan efektleri, hayali gibi durmayan hayali unsurları, izleyenleri filmin büyüsüne kaptırıyor.
2
Elm Sokağında Kabus (1984)
Ekran karşısında bakıldığında, hiç de internet ortamında oluşturulmuş gibi durmayan sahnelerin, yaratılış süreci pek de çekici değil. Bununla birlikte, çoğumuz, bir an için bile olsa, bu farklı hayata göz atmak istiyoruz.
3
Godzilla (1954)
Aman dikkat, kamera arkası görüntülerini gördüğünüz filmleri tekrar izlemek isteyebilirsiniz!
4
Harry Potter Serisi (2001 - 2011)
6
Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti (2003)
11
Yıldız Savaşları: Son Jedi (2017)
17
Alacakaranlık (2008 - 2012)
21
Galaksinin Koruyucuları (2014)