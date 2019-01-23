Dünyaca Ünlü Gazetenin Kaleminden İstanbul'da Yaşamak İçin 5 Neden

1 Jessie Williams'ın imzasını taşıyan haberde, İstanbul Boğazı'nın Asya ve Avrupa kıtalarını birleştirdiğine işaret edilerek, İstanbul'un köklü tarihi ve eşsiz coğrafyasıyla, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir şehir olduğu vurgulandı.

2 Sanat Haberde, şehrin modern sanat müzesi İstanbul Modern'in Boğaz kenarındaki mekanının ünlü mimar Renzo Piano tarafından milyonlarca dolarlık bir projeyle yenilendiğine dikkat çekildi. Müzenin 2021'de yeniden açılana kadar sanatseverlerin müzenin koleksiyon ve sergilerini Beyoğlu'ndaki geçici mekanında görebilecekleri de hatırlatıldı.İstanbul'un çağdaş sanat merkezi olduğunun da altı çizilen haberde, "Boğaz kıyısında yer alan, şehrin modern sanat müzesi İstanbul Modern, uluslararası üne sahip mimar Renzo Piano tarafından tasarlanan milyonlarca dolarlık bir yenilemeden geçiyor. Kapılarını 2021'de yeniden açana kadar, ziyaretçiler müzenin koleksiyonlarını ve sergileri Beyoğlu'na bir kilometre mesafedeki geçici mekanda görebilecek" ifadeleri kullanıldı.

3 Financial Times, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 14 Eylül-10 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek 16. İstanbul Bienali'nin, 2019 uluslararası sanat takviminin en ilgi çeken etkinlikleri arasında yer aldığı bilgisine de haberinde yer verdi.

4 Zengin mutfak ve sokak lezzetleri Türkiye'nin 2023'e kadar global finans alanında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında olma kararlılığı haberin ikinci başlığı olarak değerlendirilirken, simitten kahvaltıya, pideden kebaba İstanbul'un yemek kültürü üçüncü başlık olarak sunuldu.

5 İstanbul'da yaşamak için üçüncü neden olarak kentin sokak lezzetleri gösterildi. Haberde sokak yiyeceklerinin kentte yaşamın büyük bir bölümünü oluşturduğuna dikkat çekildi.

6 Küresel finans merkezi Sanat başlığının öne çıkarıldığı habere göre İstanbul'da yaşamak için ikinci neden olarak "Küresel finans merkezi hedefi" gösterildi. Haberde, Türk Hükümeti'nin 2023 yılına kadar dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme ve İstanbul'u New York ve Londra'ya rakip bir finans merkezine dönüştürme hedefine yer verildi.

7 Keyif "Keyif" kelimesinin Türkçe anlamına da dikkatin çekildiği yazıda dördüncü sırada, "Keyif, İstanbul'un evlerinde ve kafelerinde oldukça ciddiye alınan ulusal bir zaman değerlendirme biçimi. Herkesin keyif alma biçimi farklı olsa da çay içmek ve baklava yemek genellikle keyif almanın ortak paylaşımı" olduğu ifade edildi.