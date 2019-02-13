Son Dakika Haberleri: Dünyaca Ünlü İsimlere, Isırarak Masaj Yapıyor!

Dünyaca Ünlü İsimlere, Isırarak Masaj Yapıyor!

15 saat önce

İyi bir masaj herkesi rahatlatır, ama böylesini ilk kez duyacaksınız! Dünyanın en büyük starları Dr. Dot'u seçiyor, sebebi: Isırık!

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Sosyal medyayı sıklıkla kullanan Stein, verdiği cesur pozlarla da en az işi kadar ses getiriyor.
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Dot, tam adıyla Dorothy Stein dünyaca ünlü isimlerin masözü, ama onu farklı kılan bir tekniği var. Dr. Dot 'ısırarak' masaj yapıyor.
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Aklınıza gelebilecek en ünlü rock müzik yıldızları, sporcular, politikacılar, televizyon ve sinema ünlüleri kendilerini ısırtnak için Stein'in kapısını çalıyor.
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Başta kulağa oldukça tuhaf gelen bu tekniği ile CNN'den Daily Mail'e, FHM'den New York Times'a pek çok yerde haber oldu.
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Dorothy Stein 15 yaşından bu yana çalışıyor, 24 yıldır da para kazanıyor.
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Reklamlarda oynuyor, kendi adına ürünler çıkarıyor. İnsanlar onu 'rahatlatıcı', 'dert giderici' olarak görüyor.
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İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği röportajda 'ısırma' terapisini nasıl bulduğunu anlatırken 'aileden' gelen bir alışkanlık olduğunu söylüyor ve ekliyor: Annem sürekli ona masaj yapmamı isterdi, henüz 5 yaşındaydım ve ellerim de o kadar güçlü değildi. Bunun üzerine ısırmamı söyledi, o günden bu yana ısırmaya devam!
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Müşterilerinin hepsi ünlü isimler: Kanye West, Paris Hilton, Katy Perry, Eminem, Adam Levine, Iggy Pop, Aerosmith, Vin Diesel, Seal, Shakira...
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Listenin tamamı, Dr. Dot'ın internet sayfasında mevcut... Bu listede çok önemli politikacılar da var!
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Sıkı bir rock'n'roll dinleyicisi olan Stein, mesleğe ilk başladığı yıllarda rock yıldızlarının konserlerine bedava bilet bulduğu için dünyanın en şanslı kişi olduğunu hissettiğini söylüyor.
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Bugüne dek yaklaşık 3 bin konsere ısırık masajıyla VIP giriş yapmayı başarmış.
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Farklı tekniğiyle ünlenen masör şimdi 51 yaşında ve mesleğine devam ediyor.
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İşte Dr. Dot'un ünlü müşterilerinden birkaç nostaljik kare...
İşte Dr. Dotun ünlü müşterilerinden birkaç nostaljik kare...
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»      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:29 

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YORUMLAR (28)
  • Zırlık: Manyaklık parayla olmuş, hallere bak bu nasıl bir hal, ısırarak masaj yapıyormuş, bunlarda yakında köpekleride masajda kullanmaya başlarlar, Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Vaybee: Değişik bir masaj yöntemi acaba nasıl bir bilimsel acıklaması var bayanın bilemiyorum acaba giden insanlar orasını burasını neden ısıttırma gereği duyar anlayamıyorum (( usta bunlar karışık oynuyo)) Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
  • Sınaypır: Isırarak acıttığı yerleri,seans sonunda öperek rahatlatıyordur. Baştan sona sakat bir olay. Cevap Yaz 13 0 Yayından Kaldır
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