Trans birey olduğunu itiraf etmişti, dünyaca ünlü markanın yüzü oldu!

1 Ekibine kattığı trans bireyden sonra dünya çapında farkındalık yaratan Victoria'S Secret, Fransız moda evi Chanel'e de örnek oldu!

2 Fransız moda evi Chanel de bir trans model seçiminde bulundu. Firma ünlü trans model Teddy Quinlivan'ı reklam yüzü yaptı.

3 Quinlivan, Chanel'in yeni yüzü seçilmesini, özellikle kendini transgender olarak tanımlayanlar başta olmak üzere LGBT+ hareketi için "Hayatta olmak için mükemmel bir zaman" dedi.

4 Chanel, Quinlivan'ı yeni yüzü olarak ilan etmesinin ardından sosyal medya hesaplarında olumlu tepkiler de aldı.

5 2017 yılında trans olduğunu itiraf etmişti! Daha önce Chanel'in yanı sıra Gucci, Chloé ve Louis Vuitton gibi moda devlerinin defilelerinde boy gösteren 25 yaşındaki model, trans olduğunu 2017'de açıklamıştı.

6 Quinlivan duygularını, "Dünya seni tekmeleyecek, sana tükürecek ve sana değersiz olduğunu söyleyecek. Ayağa kalkma ve itme gücüne sahip olmak, savaşmaya devam etmek senin işin, çünkü eğer vazgeçersen, zafer gözyaşlarının tadını asla bilemezsin. Bu hayali gerçeğe dönüştüren herkese teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.

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