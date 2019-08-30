Son Dakika Haberleri: Trans birey olduğunu itiraf etmişti, dünyaca ünlü markanın yüzü oldu!
Son Dakika Fotogaleri

Trans birey olduğunu itiraf etmişti, dünyaca ünlü markanın yüzü oldu!

1 gün önce

Dünyaca ünlü Fransız moda evi Chanel, trans birey Teddy Quinlivan ile anlaştı.

1
Ekibine kattığı trans bireyden sonra dünya çapında farkındalık yaratan Victoria'S Secret, Fransız moda evi Chanel'e de örnek oldu!
2
Fransız moda evi Chanel de bir trans model seçiminde bulundu. Firma ünlü trans model Teddy Quinlivan'ı reklam yüzü yaptı.
3
Quinlivan, Chanel'in yeni yüzü seçilmesini, özellikle kendini transgender olarak tanımlayanlar başta olmak üzere LGBT+ hareketi için "Hayatta olmak için mükemmel bir zaman" dedi.
4
Chanel, Quinlivan'ı yeni yüzü olarak ilan etmesinin ardından sosyal medya hesaplarında olumlu tepkiler de aldı.
5
2017 yılında trans olduğunu itiraf etmişti!
2017 yılında trans olduğunu itiraf etmişti!
Daha önce Chanel'in yanı sıra Gucci, Chloé ve Louis Vuitton gibi moda devlerinin defilelerinde boy gösteren 25 yaşındaki model, trans olduğunu 2017'de açıklamıştı.
6
Quinlivan duygularını, "Dünya seni tekmeleyecek, sana tükürecek ve sana değersiz olduğunu söyleyecek. Ayağa kalkma ve itme gücüne sahip olmak, savaşmaya devam etmek senin işin, çünkü eğer vazgeçersen, zafer gözyaşlarının tadını asla bilemezsin. Bu hayali gerçeğe dönüştüren herkese teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.
7
8
9



Haber Yayın Tarihi: 30.08.2019 02:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (3)
  • xy: neden kızkanım :) 53 yaşinda ev hanımım ;yabanciyim ve eski millitakım sporcuyum ..benim için sağlikli yaşam daha önemli ...deri kemikli bir genç kız değil .... kasli ve fit bence daha güzel ... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


Diğer Galeriler

Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat masasına yattı, az daha ölüyordu NASA kırmızı alarm verdi! Milyonlarca vatandaş can havliyle markete koştu Ateşli yıldız Türkiye tatilinde! Sevgilisinin çıplak pozunu paylaştı Köpekler ezan sesini duyduğunda neden ulumaya başlıyor? Oyunculuk uğruna gerçekten ilişkiye girdiler! İşte ilişki sahnelerinde taklidin es geçildiği 6 film

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:00:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trans birey olduğunu itiraf etmişti, dünyaca ünlü markanın yüzü oldu!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]