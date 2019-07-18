Son Dakika Haberleri: Dünyaca ünlü model bikinisiyle olay oldu! Giydiğine pişman oldu
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Dünyaca ünlü model bikinisiyle olay oldu! Giydiğine pişman oldu

3 saat önce

32 yaşında ünlü model Daphne Joy, ailesiyle çıktığı tatilde kendisine küçük gelen bir bikini giyince, denize girmekte zorlandı.

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32 yaşındaki Filipinler doğumlu ünlü model, Kosta Rika'da ailesiyle tatil yaparken görüntülendi.
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Joy, rap şarkıcısı James Jackson'dan olan oğlu Sire ile denize girdi.
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Ünlü modelin, kendisine küçük geldiği gözlenen bikinisiyle rahat edemediği kameralara yansıdı.
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Magazincilere frikik vermekten kaçınan Joy, eliyle bikinisinin belli yerlerini kapatmaya çalıştı.
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Oğlu denizden çıkmadığı için denizde kalmak zorunda kalan genç yıldız, tanga bikinisini üzerindeki tül pareoyla sık sık örttü.
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Sosyal medyada epey aktif olan Joy'un, Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:42 
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