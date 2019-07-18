Dünyaca ünlü model bikinisiyle olay oldu! Giydiğine pişman oldu

Sosyal medyada epey aktif olan Joy'un, Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Oğlu denizden çıkmadığı için denizde kalmak zorunda kalan genç yıldız, tanga bikinisini üzerindeki tül pareoyla sık sık örttü.

Ünlü modelin, kendisine küçük geldiği gözlenen bikinisiyle rahat edemediği kameralara yansıdı.

Joy, rap şarkıcısı James Jackson'dan olan oğlu Sire ile denize girdi.

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