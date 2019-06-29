Dünyaca ünlü model tarlada çırılçıplak soyunup poz verdi!

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Cüretkar paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Agdal, tarladaki çıplak pozuyla sınırları zorladı. Fotoğrafı annesine çektirdiği anlaşılan güzel model Nina fotoğrafın altına "Annem bana bu fotoğraf için bir gömlek isteyip istemediğimi sordu." notunu düştü.