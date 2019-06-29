Dünyaca ünlü model tarlada çırılçıplak soyunup poz verdi!

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Eski Victoria'S Secret modeli ve Sports Illustrated Swimsuit güzeli 27 yaşındaki Danimarkalı manken Nina Agdal'ın çırılçıplak pozu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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Cüretkar paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Agdal, tarladaki çıplak pozuyla sınırları zorladı. Fotoğrafı annesine çektirdiği anlaşılan güzel model Nina fotoğrafın altına "Annem bana bu fotoğraf için bir gömlek isteyip istemediğimi sordu." notunu düştü.
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YouTube'da kendi adına kanalı bulunan güzel model, paylaştığı videolarla da takipçilerine farklı içerikler sunuyor.
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Nina Agdal kimdir?
1992 doğumlu güzel model Nina Agdal, Danimarka'nın Hillerød şehrinde doğdu ve büyüdü.
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Billabong, Macy's, Frederick's of Hollywood ve Victoria's Secret gibi markalar için modellik yaptı.
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2012 yılında, Sports Illustrated Swimsuit Issue dergisisinin özel sayısında "Yılın Çaylağı" seçildi. 2014'te aynı derginin 50. yıldönümü kapağında Christine Teigen ve Lily Aldridge ile birlikte yer aldı.