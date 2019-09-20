Dünyaca ünlü modelin uçakta verdiği poz başına bela oldu!

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Takipçileri Harlow'a, ''İnsanlar her gün bu şekilde yolculuk yapıyor, amma abarttın'', ''Aman seni zavallı şey, yanındaki koltuğu da satın alıp kimse oturamasın diye ayağını mı koydun? Yani bizim gibi sıradan insanlar yanına gelemesin diye'' ve ''Senin için çok üzüldüm; demek first class uçamıyorsun. Bu çok zor olmalı. Peki hayatındaki tek problem bu mu?'' gibi oldukça sert yorumlarda bulundular.