Dünyaca ünlü modelin uçakta verdiği poz başına bela oldu!
1 saat önce
25 yaşındaki Kanadalı model Winnie Harlow, uçakta yaşadığı bir sıkıntıyı sosyal medya hesabından paylaşınca, hayranlarının tepkisiyle karşılaştı.
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Geçtiğimiz günlerde, Milano Moda Haftası'nda podyuma çıkan Kanadalı model Winnie Harlow, defile bittikten sonra dönüş yolunda yaşadığı bir sıkıntıyı takipçileriyle paylaştı.
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First Class'ta yer bulamadığı için ekonomi sınıfında seyahat etmek zorunda kalan Harlow, uçakta uyurken çekilmiş bir pozunu paylaşarak, ekonomi sınıfında seyahat etmenin ne kadar zor olduğundan bahsetti.
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Ayaklarını yanındaki koltuğa koyduğu görülen Harlow'un, ekonomi sınıfını şikayet ettiği fotoğraf, hayranları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
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Takipçileri Harlow'a, ''İnsanlar her gün bu şekilde yolculuk yapıyor, amma abarttın'', ''Aman seni zavallı şey, yanındaki koltuğu da satın alıp kimse oturamasın diye ayağını mı koydun? Yani bizim gibi sıradan insanlar yanına gelemesin diye'' ve ''Senin için çok üzüldüm; demek first class uçamıyorsun. Bu çok zor olmalı. Peki hayatındaki tek problem bu mu?'' gibi oldukça sert yorumlarda bulundular.
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25 yaşındaki model, Daily Mail gazetesine dahi haber olduğunu görünce, şikayet etmediğini, çok yorgun olduğunu, first class uçmanın ayrıcalık olduğunu düşünmediğini açıklamak zorunda kaldı.
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20.9.2019 12:02:13. #1.12#
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