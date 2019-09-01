Dünyaca ünlü şarkıcı, görkemli bir törenle dünyaevine girdi! Gelinliğinin yapımı tam 640 saat sürdü
19 saat önce
32 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ellie Goulding, önceki gün nişanlısı Caspar Jobling ile dünyaevine girdi. Zarif görüntüsüyle büyük beğeni toplayan Goulding'in gelinliğinin yapımı, tam 640 saat sürdü.
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32 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ellie Goulding, önceki gün İngiltere'de bulunan York Minster Katedrali'nde gerçekleşen ihtişamlı bir düğünle dünyaevine girdi.
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2017 yılından beri birlikte olduğu Caspar Jobling ile evlenen güzel yıldızın düğününe, Katty Perry ve Orlando Bloom gibi birçok ünlü isim katıldı.
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Ellie Goulding'in geleneksel yöntemlerle dikilen el yapımı gelinliğinin yapımı, tam 640 saat sürdü.
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Gelinliği diken Fransız modacı Natacha Ramsay-Levi, gelinliğin yapım sürecine Goulding'in de dahil olduğunu ve kilise ortamına uyacak bir şekilde tasarlandığını söyledi.
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2.9.2019 10:33:45. #1.12#
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