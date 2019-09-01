Son Dakika Haberleri: Dünyaca ünlü şarkıcı, görkemli bir törenle dünyaevine girdi! Gelinliğinin yapımı tam 640 saat sürdü
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Dünyaca ünlü şarkıcı, görkemli bir törenle dünyaevine girdi! Gelinliğinin yapımı tam 640 saat sürdü

19 saat önce

32 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ellie Goulding, önceki gün nişanlısı Caspar Jobling ile dünyaevine girdi. Zarif görüntüsüyle büyük beğeni toplayan Goulding'in gelinliğinin yapımı, tam 640 saat sürdü.

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32 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ellie Goulding, önceki gün İngiltere'de bulunan York Minster Katedrali'nde gerçekleşen ihtişamlı bir düğünle dünyaevine girdi.

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2017 yılından beri birlikte olduğu Caspar Jobling ile evlenen güzel yıldızın düğününe, Katty Perry ve Orlando Bloom gibi birçok ünlü isim katıldı.

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Ellie Goulding'in geleneksel yöntemlerle dikilen el yapımı gelinliğinin yapımı, tam 640 saat sürdü.
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Gelinliği diken Fransız modacı Natacha Ramsay-Levi, gelinliğin yapım sürecine Goulding'in de dahil olduğunu ve kilise ortamına uyacak bir şekilde tasarlandığını söyledi.


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İşte güzel şarkıcının rüya düğününden kareler...
İşte güzel şarkıcının rüya düğününden kareler...
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Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 03:24 
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