Son Dakika Haberleri: Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, siyah tanga bikinisiyle İbiza'yı yıktı geçti!
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Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, siyah tanga bikinisiyle İbiza'yı yıktı geçti!

1 saat önce

Bir dönem adı, David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham ile aşk dedikodularına karışan 28 yaşındaki ünlü şarkıcı Rita Ora, arkadaşlarıyla çıktığı İbiza tatiline hız kesmeden devam ediyor.

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28 yaşındaki İngiliz pop yıldızı Rita Ora, sosyal medya hesabından İbiza tatiline dair kareler paylaşmaya devam ediyor.
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Tanga bikinisi ve kusursuz fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Ora'nın tatil paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.
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Instagram'da 15 milyonu aşkın takipçisi bulunan Ora, turnelerinden ve albüm çalışmalarından fırsat buldukça seyahat etmeye çalışıyor.
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Ora'nın adı, David ve Victoria çiftinin en büyük oğulları olan 20 yaşındaki Brooklyn Beckham ile aşk dedikodularına karışmıştı.
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İddialara göre, Ora ve Beckham, 2017 yılında gizlice flörtleşmeye başlamış, birbirlerine samimi mesajlar atmıştı.
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O dönem, Victoria Beckham'ın bu ilişkiye onay vermediği, Ora ve oğlu Brooklyn'in görüşmesini yasakladığı öne sürülmüştü.
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Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:50 
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