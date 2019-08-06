Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, siyah tanga bikinisiyle İbiza'yı yıktı geçti!

1 28 yaşındaki İngiliz pop yıldızı Rita Ora, sosyal medya hesabından İbiza tatiline dair kareler paylaşmaya devam ediyor.

2 Tanga bikinisi ve kusursuz fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Ora'nın tatil paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.



3 Instagram'da 15 milyonu aşkın takipçisi bulunan Ora, turnelerinden ve albüm çalışmalarından fırsat buldukça seyahat etmeye çalışıyor.

4 Ora'nın adı, David ve Victoria çiftinin en büyük oğulları olan 20 yaşındaki Brooklyn Beckham ile aşk dedikodularına karışmıştı.

5 İddialara göre, Ora ve Beckham, 2017 yılında gizlice flörtleşmeye başlamış, birbirlerine samimi mesajlar atmıştı.



6 O dönem, Victoria Beckham'ın bu ilişkiye onay vermediği, Ora ve oğlu Brooklyn'in görüşmesini yasakladığı öne sürülmüştü.

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