Son Dakika Haberleri: Dünyaca ünlü spor dergisi, yılın kapak kızını seçti! Güzelliğiyle mest ediyor
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Dünyaca ünlü spor dergisi, yılın kapak kızını seçti! Güzelliğiyle mest ediyor

52 dakika önce

Dünyaca ünlü spor dergisi Sports Illustrated, yılda bir çıkan Swimsuit özel sayısı için yılın amatör modelini seçti. Brooks Nader isimli Amerikalı model, okuyucu oylarıyla, bu yılın yüzü olarak belirlendi.

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Amerikan spor dergisi Sports Illustrated, Swimsuit sayısı kapağı için, bu yıl da yükselen yıldız yarışması düzenledi.
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Swimsuit kapağı için okuyucu oylarıyla seçilen model, 22 yaşındaki Amerikan güzel Brooks Nader oldu.
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Nader, derginin Miami'deki seçmelerine katılan 10 binin üzerinde model arasından seçilen isim oldu.
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Sports Illustrated 2019 kapağında Amerikan model Camille Kostek yer almıştı.
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Nader ise Sports Illustrated 2020 sayısında yer alacak.
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Brooks Nader, 1996 yılında ABD'de doğdu.
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Instagram'daki cesur pozlarıyla fark edilen Nader, birçok ünlü derginin kapağında yer aldı.
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Güzel model, 2018 yılında Sylvester Stallone ve Ryan Guzman ile birlikte Backtrace filminde yer almıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:48 
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