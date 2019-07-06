Dünyaca ünlü spor dergisi, yılın kapak kızını seçti! Güzelliğiyle mest ediyor

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Amerikan spor dergisi Sports Illustrated, Swimsuit sayısı kapağı için, bu yıl da yükselen yıldız yarışması düzenledi.
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Swimsuit kapağı için okuyucu oylarıyla seçilen model, 22 yaşındaki Amerikan güzel Brooks Nader oldu.
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Nader, derginin Miami'deki seçmelerine katılan 10 binin üzerinde model arasından seçilen isim oldu.
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Sports Illustrated 2019 kapağında Amerikan model Camille Kostek yer almıştı.
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Nader ise Sports Illustrated 2020 sayısında yer alacak.
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Brooks Nader, 1996 yılında ABD'de doğdu.
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Instagram'daki cesur pozlarıyla fark edilen Nader, birçok ünlü derginin kapağında yer aldı.
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Güzel model, 2018 yılında Sylvester Stallone ve Ryan Guzman ile birlikte Backtrace filminde yer almıştı.