Dünyaca ünlü spor dergisi, yılın kapak kızını seçti! Güzelliğiyle mest ediyor

Güzel model, 2018 yılında Sylvester Stallone ve Ryan Guzman ile birlikte Backtrace filminde yer almıştı.

Swimsuit kapağı için okuyucu oylarıyla seçilen model, 22 yaşındaki Amerikan güzel Brooks Nader oldu.

Amerikan spor dergisi Sports Illustrated, Swimsuit sayısı kapağı için, bu yıl da yükselen yıldız yarışması düzenledi.

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