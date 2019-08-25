Son Dakika Haberleri: Dünyaca ünlü tasarımcı Kimberley Garner, bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı!
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Dünyaca ünlü tasarımcı Kimberley Garner, bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı!

1 saat önce

Dünyaca ünlü mayo ve bikini tasarımcısı Kimberley Garner, bir mayo firmasının reklam çekimi için kamera karşısına geçti. Kusursuz fiziğiyle büyüleyen Garner, cesur pozlarıyla mest etti.

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30 yaşındaki İngiliz tasarımcı Kimberley Garner, bir mayo markasının reklam çekimleri için kamera karşısına geçti.
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Güzel yıldız, Bevery Hills'de gerçekleşen çekimlerde, 3 farklı mayo ve bikini giydi.
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Kendisi de bir mayo ve bikini tasarımcısı olan Garner, kusursuz fiziği ve cesur pozlarıyla büyük beğeni topladı.
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'Made In Chelsea' isimli reality şovla sarsılmaz bir ün yakalayan Garner, kendi mayo ve bikini markasını çıkardı.
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Garner'ın tasarımları, 100-200 sterlin, yani yaklaşık 650-1200 TL arası fiyatlara satılıyor.
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Londra doğumlu yıldız, aynı zamanda aile mesleği olan gayrimenkul alım satımıyla da uğraşıyor.
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Instagram'da binlerce takipçisi bulunan Garner'ın fotoğraflarına, beğeni ve yorum yağıyor.
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Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:42 
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