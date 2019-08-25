Dünyaca ünlü tasarımcı Kimberley Garner, bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı!

1
30 yaşındaki İngiliz tasarımcı Kimberley Garner, bir mayo markasının reklam çekimleri için kamera karşısına geçti.
2
Güzel yıldız, Bevery Hills'de gerçekleşen çekimlerde, 3 farklı mayo ve bikini giydi.
3
Kendisi de bir mayo ve bikini tasarımcısı olan Garner, kusursuz fiziği ve cesur pozlarıyla büyük beğeni topladı.
4
'Made In Chelsea' isimli reality şovla sarsılmaz bir ün yakalayan Garner, kendi mayo ve bikini markasını çıkardı.
5
Garner'ın tasarımları, 100-200 sterlin, yani yaklaşık 650-1200 TL arası fiyatlara satılıyor.
6
Londra doğumlu yıldız, aynı zamanda aile mesleği olan gayrimenkul alım satımıyla da uğraşıyor.
7
Instagram'da binlerce takipçisi bulunan Garner'ın fotoğraflarına, beğeni ve yorum yağıyor.