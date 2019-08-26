Dünyaca ünlü yıldızlar cinsel ilişki fantezilerini paylaştı!
2 saat önce
Kimi ipek eşarpla yatağa bağlanmak istediğini söyledi, kimi Kit Harington ile birlikte olmayı düşlediğini... İşte dünyaca ünlü yıldızların, The Richest'dan derlenen 10 cesur cinsel ilişki itirafı...
1
Scarlett Johansson
Scarlett Johansson, partneriyle arabanın arka koltuğunda ilişkiye girmekten keyif aldığı itirafını, henüz kariyerinin başlarındayken yapmıştı. Güzel yıldız, ''Arabada ilişkiye girmek güzel bir şey. Eğer sıra dışı bir şey yapmak istersem bu kesinlikle sevgilimle arabanın arka koltuğuna geçmek olur." itirafıyla çok konuşulmuştu.
2
Eva Longoria
Eva Longoria, cinsel ilişki sırasında kendisine hükmedilmesinden keyif aldığını belirterek yatağa ipek eşarpla bağlanmanın vazgeçilmezleri arasında olduğunu söyledi.
3
Rihanna
Rihanna da, tıpkı Eva longoria gibi yatak odasında itaati seven isimlerden... Üstelik Rihanna, kırbaçlanmayı ve yatağa bağlanmayı sevdiğini söyleyerek itiraf konusunda daha da ileri gitti.
4
Angelina Jolie
Angelina Jolie, cinsel anlamda esaretten yana olduğunu belirterek ilişki sırasında zincir kullanmayı sevdiğini anlattı.
5
Paris Hilton
Paris Hilton, Cosmopolitan dergisine verdiği bir röportajında "Üniformalı bir erkekten daha çok sevdiğim hiçbir şey yok. Ateşli bir polis inanılmaz çekici geliyor. Özellikle mavi gözleri, güzel bir yüzü ve belirgin kasları varsa..." diyerek cinsel fantezilerinden söz etmişti.
6
Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence, Game of Thrones'un erkek oyuncularından Kit Harington ve Nikolaj Coster-Waldau ile yatakta bir gece geçirmek istediğini itiraf etti.
7
Jennifer Aniston
Jennifer Aniston, Rihanna ve Eva Longoria'nın aksine yatakta hükmetmekten yana olduğunu itiraf ederek yeni tekliflere açık olduğunu söyledi.
8
Cameron Diaz
Cameron Diaz da, Eva Longoria ve Rihanna gibi yatak odasında itaatkar olmaktan yana. Cinsel yaklaşımlarını, ''ilkel'' ve ''hayvansal düzeyde'' sözleriyle tanımlayan Diaz, ilişki boyunca fiziksel temastan oldukça keyif aldığını belirtti.
9
Beyonce
Beyonce, bir röportajında halka açık alanlarda ilişkiye girmekten keyif aldığını itiraf etti. Ayrıca dünyaca ünlü şarkıcının, Paris'teki Louvre or the Arc De Triomphe'de cinsel ilişkiye girmek gibi bir hayali de var.
10
Kim Kardashian
Kim Kardashian, bir televizyon programında cinsel fantezilerine dair yöneltilen bir soruya, "Kendimle cinsel ilişkiye girme fikri benim fantezilerim arasında. Eğer bir erkek olarak yaşayabilseydim, kendimle ilişkiye girme fırsatını asla kaçırmazdım. Çünkü benimle birlikte olmanın nasıl hissettirdiğini çok merak ediyorum'' yanıtını vermişti.
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26.8.2019 17:25:38. #1.11#
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