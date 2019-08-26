Dünyaca ünlü yıldızlar cinsel ilişki fantezilerini paylaştı!

1 Scarlett Johansson Scarlett Johansson, partneriyle arabanın arka koltuğunda ilişkiye girmekten keyif aldığı itirafını, henüz kariyerinin başlarındayken yapmıştı. Güzel yıldız, ''Arabada ilişkiye girmek güzel bir şey. Eğer sıra dışı bir şey yapmak istersem bu kesinlikle sevgilimle arabanın arka koltuğuna geçmek olur." itirafıyla çok konuşulmuştu.

2 Eva Longoria Eva Longoria, cinsel ilişki sırasında kendisine hükmedilmesinden keyif aldığını belirterek yatağa ipek eşarpla bağlanmanın vazgeçilmezleri arasında olduğunu söyledi.

3 Rihanna Rihanna da, tıpkı Eva longoria gibi yatak odasında itaati seven isimlerden... Üstelik Rihanna, kırbaçlanmayı ve yatağa bağlanmayı sevdiğini söyleyerek itiraf konusunda daha da ileri gitti.

4 Angelina Jolie Angelina Jolie, cinsel anlamda esaretten yana olduğunu belirterek ilişki sırasında zincir kullanmayı sevdiğini anlattı.



5 Paris Hilton Paris Hilton, Cosmopolitan dergisine verdiği bir röportajında "Üniformalı bir erkekten daha çok sevdiğim hiçbir şey yok. Ateşli bir polis inanılmaz çekici geliyor. Özellikle mavi gözleri, güzel bir yüzü ve belirgin kasları varsa..." diyerek cinsel fantezilerinden söz etmişti.

6 Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence, Game of Thrones'un erkek oyuncularından Kit Harington ve Nikolaj Coster-Waldau ile yatakta bir gece geçirmek istediğini itiraf etti.

7 Jennifer Aniston Jennifer Aniston, Rihanna ve Eva Longoria'nın aksine yatakta hükmetmekten yana olduğunu itiraf ederek yeni tekliflere açık olduğunu söyledi.

8 Cameron Diaz Cameron Diaz da, Eva Longoria ve Rihanna gibi yatak odasında itaatkar olmaktan yana. Cinsel yaklaşımlarını, ''ilkel'' ve ''hayvansal düzeyde'' sözleriyle tanımlayan Diaz, ilişki boyunca fiziksel temastan oldukça keyif aldığını belirtti.

9 Beyonce Beyonce, bir röportajında halka açık alanlarda ilişkiye girmekten keyif aldığını itiraf etti. Ayrıca dünyaca ünlü şarkıcının, Paris'teki Louvre or the Arc De Triomphe'de cinsel ilişkiye girmek gibi bir hayali de var.