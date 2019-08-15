Dünyanın en ateşli balıkçısı! Avladığı balıklar kendinden bile ağır

1 Balıkçılığı tam zamanlı iş olarak nitelendiren 24 yaşındaki ABD'li fenomen Emily Riemer, olta ile avladığı balıkları Instagram hesabından paylaşıyor.

2 Balık avlamak için Karayipler ve Miami kıyılarını tercih eden Emily, bikiniyi estetik bir görüntü oluşması için değil, Florida sıcaklarına dayanamadığı için giydiğini söylüyor.

3 Dev balıklar da avladığını söyleyen güzel fenomen, bazı balıkların kendisinden bile ağır olduğunu belirtiyor.

4 Instagram'da 130 bini aşkın takipçisi bulunan Emily Riemer, dünyanın en ateşli balıkçısı olarak nitelendiriliyor.



5 Balıkçılığın zahmetli bir iş olduğundan söz eden Riemer, bazen avladığı balığı teknesine çekmek için yarım saat harcadığını söylüyor.

6 Emily Riemer Kolombiya, Meksika, Trinidad ve Tobago, Britanya Virgin Adaları gibi yerlerde de balıkçılık yapıyor.



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