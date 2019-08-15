Son Dakika Haberleri: Dünyanın en ateşli balıkçısı! Avladığı balıklar kendinden bile ağır
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Dünyanın en ateşli balıkçısı! Avladığı balıklar kendinden bile ağır

31 dakika önce

ABD'de yaşayan 24 yaşındaki Instagram fenomeni Emily Riemer, güzelliğinden çok avladığı balıklarla adından söz ettiriyor.

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Balıkçılığı tam zamanlı iş olarak nitelendiren 24 yaşındaki ABD'li fenomen Emily Riemer, olta ile avladığı balıkları Instagram hesabından paylaşıyor.
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Balık avlamak için Karayipler ve Miami kıyılarını tercih eden Emily, bikiniyi estetik bir görüntü oluşması için değil, Florida sıcaklarına dayanamadığı için giydiğini söylüyor.
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Dev balıklar da avladığını söyleyen güzel fenomen, bazı balıkların kendisinden bile ağır olduğunu belirtiyor.
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Instagram'da 130 bini aşkın takipçisi bulunan Emily Riemer, dünyanın en ateşli balıkçısı olarak nitelendiriliyor.
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Balıkçılığın zahmetli bir iş olduğundan söz eden Riemer, bazen avladığı balığı teknesine çekmek için yarım saat harcadığını söylüyor.
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Emily Riemer Kolombiya, Meksika, Trinidad ve Tobago, Britanya Virgin Adaları gibi yerlerde de balıkçılık yapıyor.
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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:46 
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