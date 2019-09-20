Dünyanın en ateşli hava durumu sunucusuna müstehcen fotoğraf şoku!

'Dünyanın en ateşli hava durumu kızı' olarak bilinen Yanet Garcia'nın 12 milyon takipçiye sahip Instagram hesabı, bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi.

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Garcia'nın hesabına bir daha girememesi için hesap bilgilerini değiştiren bilgisayar korsanları, ünlü sunucunun bir fotoğrafını paylaşıp "Hikayeme tıklayın, hikayedeki linke tıklayın, en az bir adet ücretsiz uygulama yükleyin ve 47 dakikalık cinsel ilişki kasetimi görüntüleyin" notunu düştü.