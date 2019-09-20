Dünyanın en ateşli hava durumu sunucusuna müstehcen fotoğraf şoku!
48 dakika önce
'Dünyanın en ateşli hava durumu kızı' olarak tanınan Yanet Garcia'nın Instagram hesabı, bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi. Garcia'nın Instagram hesabından, güzel yıldıza ait olmayan çıplak fotoğraflar paylaşıldı.
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Meksika'da bir televizyon kanalında hava durumu programı sunan Yanet Garcia'nın başı, bilgisayar korsanlarıyla derde girdi.
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'Dünyanın en ateşli hava durumu kızı' olarak bilinen Yanet Garcia'nın 12 milyon takipçiye sahip Instagram hesabı, bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi.
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Güzel yıldızın Instagram hesabından, Garcia'ya ait olmayan çıplak fotoğraflar paylaşıldı.
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Garcia'nın hesabına bir daha girememesi için hesap bilgilerini değiştiren bilgisayar korsanları, ünlü sunucunun bir fotoğrafını paylaşıp "Hikayeme tıklayın, hikayedeki linke tıklayın, en az bir adet ücretsiz uygulama yükleyin ve 47 dakikalık cinsel ilişki kasetimi görüntüleyin" notunu düştü.
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Fotoğrafın altında paylaşılan linkin, hediye çeki gibi ödüller kazanmak için bir internet sitesine yönlendirme yaptığı anlaşılırken, linke tıklayanların kişisel bilgilerinin çalındığı belirlendi.
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Milyonlarca takipçisi olan Garcia, hesabının çalındığını fark edince, Instagram ekibine ulaştı ve yardım istedi. Instagram hesabı, Garcia'ya geri verildi.
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20.9.2019 13:32:49. #1.11#
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