Dünyanın En Ateşli Pilotu Instagram Pozlarıyla Mest Ediyor

1 Ana Paula Cespedes, işini çok seviyor 21 yaşındaki Ana Paula'nın, işini severek yaptığını paylaştığı fotoğraflardan rahatlıkla anlıyoruz.

2 Fotoğrafını gören model sanıyor Paraguaylı Ana Paula, model görünümünden ötürü paylaştığı fotoğraflarla Instagram'da büyük bir ilgi gördü.

3 Instagram'da 48 binden fazla takipçisi var! Pilot yaşam tarzını gösteren Ana Palula'yı Instagram'da 48.000'den fazla kişi düzenli olarak takip ediyor.

4 Babasının izinden gitti! Ana Paula, iki yıl önce babasından ilham alarak pilotluk eğitimine başladı. Dedi ki: "Küçüklüğümden beri babamı izledim, o da bir pilot, ve gerçekten ona hayranım, pilotluk kursuna başlayabileceğim yaşa geldiğimde bu hayalime adım attım."

5 Mesleğini çok seviyor Havacılığa aşık olduktan sonra, her yolculuğunun fotoğraflarını Instagram'da paylaşmaya başladı.

6 Pilotluk ve keşfetme tutkusundan bahseden Ana şunları söyledi: Pilot olmanın en güzel yanı, çok fazla yer tanımanız ve bazen sadece bir günde ikiden fazla farklı konumda olmanızdır; Uçmak gözleriniz açıkken hayal etmenin en iyi yoludur.

7 "İşimle ilgili en çok sevdiğim şey, çok fazla yer, çok fazla yüz, çok fazla rüyanın benimle birlikte gelmesi ve sürekli kalbimi neşeyle doldurması."





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