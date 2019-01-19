Dünyanın En Ateşli Pilotu Instagram Pozlarıyla Mest Ediyor

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Ana Paula Cespedes, işini çok seviyor
21 yaşındaki Ana Paula'nın, işini severek yaptığını paylaştığı fotoğraflardan rahatlıkla anlıyoruz.
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Fotoğrafını gören model sanıyor
Paraguaylı Ana Paula, model görünümünden ötürü paylaştığı fotoğraflarla Instagram'da büyük bir ilgi gördü.
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Instagram'da 48 binden fazla takipçisi var!
Pilot yaşam tarzını gösteren Ana Palula'yı Instagram'da 48.000'den fazla kişi düzenli olarak takip ediyor.
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Babasının izinden gitti!
Ana Paula, iki yıl önce babasından ilham alarak pilotluk eğitimine başladı. Dedi ki: "Küçüklüğümden beri babamı izledim, o da bir pilot, ve gerçekten ona hayranım, pilotluk kursuna başlayabileceğim yaşa geldiğimde bu hayalime adım attım."
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Mesleğini çok seviyor
Havacılığa aşık olduktan sonra, her yolculuğunun fotoğraflarını Instagram'da paylaşmaya başladı.
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Pilotluk ve keşfetme tutkusundan bahseden Ana şunları söyledi: Pilot olmanın en güzel yanı, çok fazla yer tanımanız ve bazen sadece bir günde ikiden fazla farklı konumda olmanızdır; Uçmak gözleriniz açıkken hayal etmenin en iyi yoludur.
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"İşimle ilgili en çok sevdiğim şey, çok fazla yer, çok fazla yüz, çok fazla rüyanın benimle birlikte gelmesi ve sürekli kalbimi neşeyle doldurması."