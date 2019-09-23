Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olmak için 15 operasyon geçirdi!

1 Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olmak isteyen 22 yaşındaki Andrea Emilova Ivanova şimdiye kadar 15 operasyon geçirdi.

2 Bulgaristan'da yaşayan Sofya Üniversitesi St. Kliment Ohridski'deki Alman Filoloji okuyan genç kadın, "Dudaklarımı öncekinden çok daha fazla seviyorum. Yeni dudaklarımla kendimi çok iyi hissediyorum çünkü böyle daha güzel olduğumu düşünüyorum. Kalın dudaklara sahip olmak ülkemde çok moda" diye konuştu.

3 Ivanova, ülkenin başkenti Sofya'daki neredeyse tüm estetik kliniklerini ziyaret ettiğini ve her çeşit dudak dolgusu operasyonunu yaptırdığını ekledi.

4 Operasyonların ardından Instagram hesabı açan Ivanova, sosyal medyada hızla popüler oldu; şu an 15 binden fazla takipçisi var.

5 22 yaşındaki kadın, "Dünyanın her yerinden pek çok kişiden iltifatlar alıyorum, dudaklarımdan kıyafetlerime kadar çok güzel yorumlar yapıyorlar. Evlilik teklifleri bile aldım."

6 "Pek çok negatif yorum da alıyorum ama bunlar hiç umurumda değil" diye konuştu.

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