Dünyanın En Büyük Süper Güçleri Belli Oldu! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada
1 saat önce
İngiltere'deki 'The Henry Jackson Society' düşünce kuruluşu, ekonomik performans, teknolojik gelişmeler, askeri güç ve diplomatik ilişkileri değerlendirerek dünyanın en büyük 20 süper gücünü açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:23
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