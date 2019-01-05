Son Dakika Haberleri: Dünyanın En Büyük Süper Güçleri Belli Oldu! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada

Dünyanın En Büyük Süper Güçleri Belli Oldu! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada

1 saat önce

İngiltere'deki 'The Henry Jackson Society' düşünce kuruluşu, ekonomik performans, teknolojik gelişmeler, askeri güç ve diplomatik ilişkileri değerlendirerek dünyanın en büyük 20 süper gücünü açıkladı.

1
ABD
ABD
2
BİRLEŞİK KRALLIK
BİRLEŞİK KRALLIK
3
ÇİN
ÇİN
4
FRANSA
FRANSA
5
ALMANYA
ALMANYA
6
JAPONYA
JAPONYA
7
KANADA
KANADA
8
AVUSTRALYA
AVUSTRALYA
9
HİNDİSTAN
HİNDİSTAN
10
RUSYA
RUSYA
11
GÜNEY KORE
GÜNEY KORE
12
İTALYA
İTALYA
13
BREZİLYA
BREZİLYA
14
GÜNEY AFRİKA
GÜNEY AFRİKA
15
ARJANTİN
ARJANTİN
16
ENDONEZYA
ENDONEZYA
17
TÜRKİYE
TÜRKİYE
18
MEKSİKA
MEKSİKA
19
SUUDİ ARABİSTAN
SUUDİ ARABİSTAN
20
NİJERYA
NİJERYA

»      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:23 

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