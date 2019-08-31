Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat masasına yattı, az daha ölüyordu

1 Toronto'da yaşayan, 110 bin takipçiye sahip fetiş modeli Mary Magdalene, 21 yaşında estetik yaptırmaya başladı ve bambaşka biri oldu.

2 Mary, şu ana kadar kaş kaldırma, yanak ve dudaklara dolgu, göğüs silikonları ve kalça kaldırma gibi operasyonlar geçirdi.

3 Dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak istedi Mary, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için girdiği ameliyatta az kalsın ölüyordu.

4 Doktorlara aldırış etmedi! Doktorlar bu ameliyatın hayati risk olmasını söyledi. Mary doktorları aldırmadı ve bıçak altına yattı.

5 Mary, son ameliyatında çok kan kaybedip morarmaya başladı.

6 Doktorlar, acil müdahelede bulundu ve kendisine iki ünite kan vererek hayatını kurtardı.

7 Marry, ameliyat sonrasında komplikasyonlara maruz kaldı ve çok acı çekti.

8 Ölümden dönen Mary, bu durumun kendisini daha fazla estetik yaptırmaktan alıkoyamayacağını söyledi.