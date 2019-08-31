Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat masasına yattı, az daha ölüyordu

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Toronto'da yaşayan, 110 bin takipçiye sahip fetiş modeli Mary Magdalene, 21 yaşında estetik yaptırmaya başladı ve bambaşka biri oldu.
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Mary, şu ana kadar kaş kaldırma, yanak ve dudaklara dolgu, göğüs silikonları ve kalça kaldırma gibi operasyonlar geçirdi.
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Dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak istedi
Mary, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için girdiği ameliyatta az kalsın ölüyordu.
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Doktorlara aldırış etmedi!
Doktorlar bu ameliyatın hayati risk olmasını söyledi. Mary doktorları aldırmadı ve bıçak altına yattı.
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Mary, son ameliyatında çok kan kaybedip morarmaya başladı.
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Doktorlar, acil müdahelede bulundu ve kendisine iki ünite kan vererek hayatını kurtardı.
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Marry, ameliyat sonrasında komplikasyonlara maruz kaldı ve çok acı çekti.
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Ölümden dönen Mary, bu durumun kendisini daha fazla estetik yaptırmaktan alıkoyamayacağını söyledi.
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Marry, bu zamana kadar yaptırdığı estetik ameliyatlar için toplamda 560 bin lira harcadığını itiraf etti.