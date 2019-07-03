Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

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Japonya ve Singapur pasaportları, 2019'da da dünyanın en güçlü pasaportları, Türkiye ise 53'üncü!

Japonya ve Singapur pasaportları, 2019'da da dünyanın en güçlü pasaportları oldu. Bu pasaportlarla 189 ülkeye vizesiz girilebiliyor. Pasaportlarla hangi ülkelere vizesiz girilebildiğini verilendiren 2019 Henley Pasaport Endeksi'ne göre Türkiye pasaportu geçen yıla göre iki sıra gerileyerek 53'üncü oldu. Türkiye pasaportuyla 110 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor. İşte 199 pasaportu kapsayan listede ilk 10...



