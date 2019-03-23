Dünyanın En Güçlü Ülkeleri Belli Oldu! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada
2 saat önce
'Global Firepower' isimli internet sitesi hazırladığı listeyle NATO'nun en güçlü orduya sahip ülkeler belirledi. NATO üyesi Türkiye listede yer aldı. Sıralama yapılırken savunma bütçeleri, personel sayısı, ülkelerin silah sanayilerindeki teknolojik gelişmişlik, iş gücü ve araç sayısı gibi kriterler göz önüne alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:00
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