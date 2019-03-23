Son Dakika Haberleri: Dünyanın En Güçlü Ülkeleri Belli Oldu! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada

Dünyanın En Güçlü Ülkeleri Belli Oldu! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada

2 saat önce

'Global Firepower' isimli internet sitesi hazırladığı listeyle NATO'nun en güçlü orduya sahip ülkeler belirledi. NATO üyesi Türkiye listede yer aldı. Sıralama yapılırken savunma bütçeleri, personel sayısı, ülkelerin silah sanayilerindeki teknolojik gelişmişlik, iş gücü ve araç sayısı gibi kriterler göz önüne alındı.

1
ABD
ABD
2
FRANSA
FRANSA
3
İNGİLTERE
İNGİLTERE
4
TÜRKİYE
TÜRKİYE
5
ALMANYA
ALMANYA
6
İTALYA
İTALYA
7
KANADA
KANADA
8
İSPANYA
İSPANYA
9
POLONYA
POLONYA
10
YUNANİSTAN
YUNANİSTAN
11
ÇEKYA
ÇEKYA
12
HOLLANDA
HOLLANDA
13
NORVEÇ
NORVEÇ
14
ROMANYA
ROMANYA
15
BULGARİSTAN
BULGARİSTAN
16
DANİMARKA
DANİMARKA
17
MACARİSTAN
MACARİSTAN
18
SLOVAKYA
SLOVAKYA
19
PORTEKİZ
PORTEKİZ
20
BELÇİKA
BELÇİKA

»      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:00 

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