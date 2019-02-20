Son Dakika Haberleri: Dünyanın En Güzel Çocuğu Büyüdü, Manken Oldu! Son Haline Bakın

Dünyanın En Güzel Çocuğu Büyüdü, Manken Oldu! Son Haline Bakın

1 saat önce

Dünyanın en güzel kızı olarak tanıdığımız Thylane Blondeau, 17 yaşında! Şimdi podyumların gözbebeği olan model, güzelliğiyle Londra Moda Haftası'na damga vurdu.

1
İlk kez dört yaşındayken defileye çıkan, altı yaşında Vogue dergisine poz veren veren 'Dünyanın en güzel çocuğu' olarak anılan Thylane Blondeau şimdi 17 yaşında.
2
Dünyanın en güzel kızı statüsünde olduğu için en çok rağbet gören modellerden biri.
3
Thylane Blondeau, Londra'daki Moda Haftası'nda görüntülendi. Pazartesi günü Roundhouse'da düzenlenen The Fabulous Fund Fair'a katıldı.
4
Güzel model mini siyah retro elbisesiyle 80'leri anımsatsa da, son derece şık görünüyordu.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

»      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:10 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (6)
Tüm yorumlar için tıklayınız


Diğer Galeriler

Vücut Geliştirmek En Büyük Hobisiydi, Tutkusu Sonu Oldu Yeşilçamın Küçük Hanım'ıydı, Akıl Hastanesine Zincirlendi! İşte, Belgin Doruk'un Trajik Hikayesi Sibirya'ya Siyah Kar Yağdı, Görenler Şaşkına Döndü Günlük Hayatımızın Vazgeçilmezi Tükenmez Kalemin İlginç Hikayesi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 16:17:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünyanın En Güzel Çocuğu Büyüdü, Manken Oldu! Son Haline Bakın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]