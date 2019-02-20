Dünyanın En Güzel Çocuğu Büyüdü, Manken Oldu! Son Haline Bakın
1 saat önce
Dünyanın en güzel kızı olarak tanıdığımız Thylane Blondeau, 17 yaşında! Şimdi podyumların gözbebeği olan model, güzelliğiyle Londra Moda Haftası'na damga vurdu.
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İlk kez dört yaşındayken defileye çıkan, altı yaşında Vogue dergisine poz veren veren 'Dünyanın en güzel çocuğu' olarak anılan Thylane Blondeau şimdi 17 yaşında.
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Dünyanın en güzel kızı statüsünde olduğu için en çok rağbet gören modellerden biri.
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Thylane Blondeau, Londra'daki Moda Haftası'nda görüntülendi. Pazartesi günü Roundhouse'da düzenlenen The Fabulous Fund Fair'a katıldı.
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Güzel model mini siyah retro elbisesiyle 80'leri anımsatsa da, son derece şık görünüyordu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:10
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