Dünyanın En Güzel Çocuğu Büyüdü, Manken Oldu! Son Haline Bakın

İlk kez dört yaşındayken defileye çıkan, altı yaşında Vogue dergisine poz veren veren 'Dünyanın en güzel çocuğu' olarak anılan Thylane Blondeau şimdi 17 yaşında.

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Dünyanın en güzel kızı statüsünde olduğu için en çok rağbet gören modellerden biri.