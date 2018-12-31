Dünyanın En Güzel Çocuğu Büyüdü, Manken Oldu! Son Haline Bakın
28 dakika önce
İlk kez dört yaşındayken defileye çıkan, altı yaşında Vogue dergisine poz veren veren 'Dünyanın en güzel çocuğu' olarak anılan 17 yaşındaki Thylane Blondeau 2. kez dünyanın en güzeli seçildi.
1
Dünyanın en küçük mankeni ve en güzel kızı olarak bilinen Thylane Blondeau, şimdilerde 17 yaşında ve mankenliğe devam ediyor.
2
Thylane Blondeau, ikinci kez '100 Most Beautiful Faces Of 2018' tarafından dünyanın en güzel kadını olarak seçildi.
3
Güzel model bu birinciliğe Instagram hesabından paylaştığı şu yazıyla teşekkür etti: İnanamıyorum! Oy kullanan ve beni detsekleyen herkes çok teşekkür ederim. Bir daha bu duyguyu yaşayacağımı tahmin etmiyordum. Hepinize minnettarım.
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:19
Diğer Galeriler
Bu Bitki Cinsel İktidarsızlığa Derman Oluyor!
Deniz Uğur, Kendi Yazdığı Tiyatro Oyununda Cesur Sahneleriyle Mest Etti
İnternet Kullanıcılarını İkiye Bölen İllüzyon: Göl mü Duvar mı?
Tıp Dünyasındaki Tuhaf Olaylar, Duyanları Hayrete Düşürüyor!