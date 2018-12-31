Son Dakika Haberleri: Dünyanın En Güzel Çocuğu Büyüdü, Manken Oldu! Son Haline Bakın

Dünyanın En Güzel Çocuğu Büyüdü, Manken Oldu! Son Haline Bakın

28 dakika önce

İlk kez dört yaşındayken defileye çıkan, altı yaşında Vogue dergisine poz veren veren 'Dünyanın en güzel çocuğu' olarak anılan 17 yaşındaki Thylane Blondeau 2. kez dünyanın en güzeli seçildi.

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Dünyanın en küçük mankeni ve en güzel kızı olarak bilinen Thylane Blondeau, şimdilerde 17 yaşında ve mankenliğe devam ediyor.
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Thylane Blondeau, ikinci kez '100 Most Beautiful Faces Of 2018' tarafından dünyanın en güzel kadını olarak seçildi.
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Güzel model bu birinciliğe Instagram hesabından paylaştığı şu yazıyla teşekkür etti: İnanamıyorum! Oy kullanan ve beni detsekleyen herkes çok teşekkür ederim. Bir daha bu duyguyu yaşayacağımı tahmin etmiyordum. Hepinize minnettarım.
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»      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:19 

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