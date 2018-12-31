Dünyanın En Güzel Çocuğu Büyüdü, Manken Oldu! Son Haline Bakın

1 Dünyanın en küçük mankeni ve en güzel kızı olarak bilinen Thylane Blondeau, şimdilerde 17 yaşında ve mankenliğe devam ediyor.

2 Thylane Blondeau, ikinci kez '100 Most Beautiful Faces Of 2018' tarafından dünyanın en güzel kadını olarak seçildi.

3 Güzel model bu birinciliğe Instagram hesabından paylaştığı şu yazıyla teşekkür etti: İnanamıyorum! Oy kullanan ve beni detsekleyen herkes çok teşekkür ederim. Bir daha bu duyguyu yaşayacağımı tahmin etmiyordum. Hepinize minnettarım.

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