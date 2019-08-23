Son Dakika Haberleri: Dünyanın en güzel kalçası yarışmasının Fransız adayının gerçek mesleği şoke ediyor
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Dünyanın en güzel kalçası yarışmasının Fransız adayının gerçek mesleği şoke ediyor

1 saat önce

Brezilya doğumlu 25 yaşındaki doktor Rayane Laura Souza, 'Dünyanın En Güzel Kalçası' yarışmasında Fransa'yı temsil edecek.

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Yok yok yanlış duymadınız Brezilya doğumlu Rayane Laura Souza, şu anda Bolivya'da doktor olarak çalışıyor.
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Anne ve babası Fransız doğumlu olan Rayane Laura Souza , 41 inçlik kalçasıyla ülkeyi temsil etmeye hazırlanıyor.
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Rayane Laura Souza yaptığı bir açıklamada şunları söyledi: Kendimi ateşli ve çekici biri olarak görüyorum. Zorluklardan kaçan biri değilim.
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Eğer yarışmayı kazanırsam bu yarışmayı kazanan tek üniversite mezunu olacağım."
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Çocukluğumdan beri doktor olmayı hayal ettim, ancak diğer alanlarda da gelişmek istedim, bu yüzden 'Bayan BumBum'a girmeye karar verdim.
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Kıvrımlı doktor aynı zamanda kısa sürede yükselen bir Instagram yıldızı haline geldi.
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137 bin takipçisiyle Instagram'ı sallıyor.
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Yarışma 30 Eylül'de Mexico City'de gerçekleşecek ve Souza, 2015'te tacı alan Suzy Cortez'le rekabet etmek zorunda kalacak.
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Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:48 
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