Son Dakika Haberleri: Dünyanın en güzel kızı seçilmişti, sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi!
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Dünyanın en güzel kızı seçilmişti, sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi!

1 saat önce

Küçük yaşlarda Vogue dergisine verdiği pozlarla tüm dünyaya adını duyuran ve o dönem dünyanın en güzel kızı olarak gösterilen Thylane Blondeau, Los Angeles sokaklarında erkek arkadaşıyla öpüşürken görüntülendi.

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Henüz 4 yaşındayken çıktığı defileyle milyonların beğenisini kazanan ve Vogue dergisine verdiği pozlarla olay olan Thylane Blondeau, o dönem dünyanın en güzel kızı olarak gösterilmişti.
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Şimdilerde 18 yaşında olan Blondeau, geçtiğimiz Cuma günü, Los Angeles sokaklarında görüntülendi.
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Sokak stiliyle dikkat çeken genç yıldız, erkek arkadaşı Milane Meritte ile dudak dudağa iken kameralara yakalandı.
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Geçtiğimiz Ocak ayında Instagram'a geri dönen Blondeau, Fransız bir televizyon kanalında sunuculuk yapan Véronika Loubry ve futbolcu Patrick Blondeau'nun kızı.
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Daha dört yaşındayken, Fransız tasarımcı Jean-Paul Gaultier'in pistinde yürüyen Thylane Blondeau, henüz çocuk yaşta dünyanın en güzel kızı unvanını almıştı.
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Blondeau, kısa süre önce, 2018'in En Güzel Yüzü'nün seçileceği bir anketi birinci olarak bitirerek, yıllar önce kazandığı unvanını geri aldı.
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Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:20 
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