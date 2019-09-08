Dünyanın en güzel kızı seçilmişti, sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi!

1 Henüz 4 yaşındayken çıktığı defileyle milyonların beğenisini kazanan ve Vogue dergisine verdiği pozlarla olay olan Thylane Blondeau, o dönem dünyanın en güzel kızı olarak gösterilmişti.

2 Şimdilerde 18 yaşında olan Blondeau, geçtiğimiz Cuma günü, Los Angeles sokaklarında görüntülendi.

3 Sokak stiliyle dikkat çeken genç yıldız, erkek arkadaşı Milane Meritte ile dudak dudağa iken kameralara yakalandı.

4 Geçtiğimiz Ocak ayında Instagram'a geri dönen Blondeau, Fransız bir televizyon kanalında sunuculuk yapan Véronika Loubry ve futbolcu Patrick Blondeau'nun kızı.

5 Daha dört yaşındayken, Fransız tasarımcı Jean-Paul Gaultier'in pistinde yürüyen Thylane Blondeau, henüz çocuk yaşta dünyanın en güzel kızı unvanını almıştı.

6 Blondeau, kısa süre önce, 2018'in En Güzel Yüzü'nün seçileceği bir anketi birinci olarak bitirerek, yıllar önce kazandığı unvanını geri aldı.

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