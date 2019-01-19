Dünyanın En Güzel Köpeğiydi, Ölümü 17 Milyon Takipçisini Yasa Boğdu
1 saat önce
Dünyanın en sevimli köpeği unvanına sahip Boo the Pomeranian, kalp sorunları nedeniyle cuma günü vefat ederek tüm dünyayı yasa boğdu.
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Sosyal medya fenomeni Boo the Pomeranian, 2017 senesinde arkadaşı Buddy'nin ölümünden kısa bir süre sonra yaşadığı kalp sorunu nedeniyle vefat etti.
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Dünyanın en sevimli köpeği unvanına sahip Boo the Pomeranian internette 17 milyon takipçiye sahipti.
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Arkadaşı Buddy'nin ölümünün ardından hastalanan Boo the Pomeranian'ın kalbi bu acıyı daha fazla taşıyamadı. (Buddy yukarıda solda)
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Boo the Pomeranian'ın Buddy ile olan dostluğu 2006 yılında başlamıştı.
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Arkadaşı ile sosyal medyada büyük ün kazanan Boo the Pomeranian'ın Facebook'ta 16 milyon 600 bin, Instagram'da 540 bin, Twitter'da ise 4 bin takipçisi bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:03
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