Son Dakika Haberleri: Dünyanın En Güzel Köpeğiydi, Ölümü 17 Milyon Takipçisini Yasa Boğdu

Dünyanın En Güzel Köpeğiydi, Ölümü 17 Milyon Takipçisini Yasa Boğdu

1 saat önce

Dünyanın en sevimli köpeği unvanına sahip Boo the Pomeranian, kalp sorunları nedeniyle cuma günü vefat ederek tüm dünyayı yasa boğdu.

1
Sosyal medya fenomeni Boo the Pomeranian, 2017 senesinde arkadaşı Buddy'nin ölümünden kısa bir süre sonra yaşadığı kalp sorunu nedeniyle vefat etti.
2
Dünyanın en sevimli köpeği unvanına sahip Boo the Pomeranian internette 17 milyon takipçiye sahipti.
3
Arkadaşı Buddy'nin ölümünün ardından hastalanan Boo the Pomeranian'ın kalbi bu acıyı daha fazla taşıyamadı. (Buddy yukarıda solda)
4
Boo the Pomeranian'ın Buddy ile olan dostluğu 2006 yılında başlamıştı.
5
Arkadaşı ile sosyal medyada büyük ün kazanan Boo the Pomeranian'ın Facebook'ta 16 milyon 600 bin, Instagram'da 540 bin, Twitter'da ise 4 bin takipçisi bulunuyor.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

»      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:03 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Çocuklar Duymasın'ın Sekreter Yasemin'i Bakın Şimdi Ne Yapıyor! Aynı Erkeği Paylaşan Kız Kardeşler, Aynı Anda Hamile Kalmak istiyor! Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı: 250 Bin Kişinin Ölümüne Neden Olacak Dünyanın En Ateşli Pilotu Instagram Pozlarıyla Mest Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 16:36:31. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünyanın En Güzel Köpeğiydi, Ölümü 17 Milyon Takipçisini Yasa Boğdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]