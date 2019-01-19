Dünyanın En Güzel Köpeğiydi, Ölümü 17 Milyon Takipçisini Yasa Boğdu

Sosyal medya fenomeni Boo the Pomeranian, 2017 senesinde arkadaşı Buddy'nin ölümünden kısa bir süre sonra yaşadığı kalp sorunu nedeniyle vefat etti.

Dünyanın en sevimli köpeği unvanına sahip Boo the Pomeranian internette 17 milyon takipçiye sahipti.

Arkadaşı Buddy'nin ölümünün ardından hastalanan Boo the Pomeranian'ın kalbi bu acıyı daha fazla taşıyamadı. (Buddy yukarıda solda)

Boo the Pomeranian'ın Buddy ile olan dostluğu 2006 yılında başlamıştı.

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Arkadaşı ile sosyal medyada büyük ün kazanan Boo the Pomeranian'ın Facebook'ta 16 milyon 600 bin, Instagram'da 540 bin, Twitter'da ise 4 bin takipçisi bulunuyor.