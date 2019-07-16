Son Dakika Haberleri: Dünyanın en güzel kelebeklerinden kabul edilen kuyruklu kelebek, Sivas'ta görüldü
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Dünyanın en güzel kelebeklerinden kabul edilen kuyruklu kelebek, Sivas'ta görüldü

2 saat önce

Türkiye'de çok az rastlanan 'Zebra çatal kuyruklu kelebek' türü, Sivas kent merkezi yakınlarında görüntülendi.

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Sivas kent merkezine 15 kilometre mesafedeki Soğuk Çermik Kaplıcası bölgesinde, diğerlerinden farklı bir tür kelebek dikkat çekti.
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Kanat yapısı ve kuyruğu ile görenlerin ilgisini çeken kelebeğin genellikle Kuzey Amerika kıyılarında, Tennesse eyaletinde sıklıkla görülen 'Zebra çatal kuyruklu kelebek' olduğu belirlendi.
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Dünyanın en güzel kelebeklerinden biri olarak gösterilen, siyah-beyaz çizgilerle kaplı üçgen şeklindeki kanatları ve kuyruğu ile büyük ilgi çeken kelebek, meraklıları tarafından kayda alındı.
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Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:14 
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