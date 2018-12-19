Son Dakika Haberleri: Dünyanın En Şişman Çocuğu 100 Kilo Verdi Şimdi Tek Hayali Futbolcu Olmak!

Dünyanın En Şişman Çocuğu 100 Kilo Verdi Şimdi Tek Hayali Futbolcu Olmak!

3 saat önce

Endonezya'da yaşayan Arya Premana, 200 kilograma kadar çıkarak dünyanın en şişman çocuğu olarak tanınmıştı.100 kilo vererek büyük değişime imza attı. Şimdi tek hayali futbolcu olmak.

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Geçen yıl 200 kilo olan Arya Premana, görenleri hayrete düşürdü. Tüp mide operasyonu geçiren Premana 100 kilo verdi.
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12 yaşındaki Arya Permana, tüp mide operasyonu üzerine, şekeri de tamamen kesip ve rejim yaptıktan sonra yaklaşık 100 kilo verdi.
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Zayıflamasını kutlayan Arya, sıkı bir Liverpool taraftarı olduğunu ve futbolcu olma hayali ile kilo verdiğini söyledi.
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Artık arkadaşları gibi yürüyebildiği için çok mutlu olan Arya, formunu korumak için her gün uzun yürüyüşler yapıp doktorların kendisine verdiği diyeti programını takip ediyor.
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»      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 02:46 

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