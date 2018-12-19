Dünyanın En Şişman Çocuğu 100 Kilo Verdi Şimdi Tek Hayali Futbolcu Olmak!

Zayıflamasını kutlayan Arya, sıkı bir Liverpool taraftarı olduğunu ve futbolcu olma hayali ile kilo verdiğini söyledi.

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Artık arkadaşları gibi yürüyebildiği için çok mutlu olan Arya, formunu korumak için her gün uzun yürüyüşler yapıp doktorların kendisine verdiği diyeti programını takip ediyor.