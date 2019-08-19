Dünyanın en ünlü otomobiliydi 6,4 milyon dolara satıldı!

1 Tüm dünyada ilgiyle izlenen James Bond serisinden 1964 yapımı Goldfinger için özel olarak üretilen Aston Martin marka otomobil açık artırmada 6,4 milyon dolara (36 milyon TL) satıldı.

2 Bir zamanlar İngiliz JCB milyarderi Lord Bamford'a ait olan otomobil, açık artırma tahminleri aştı ve dünyanın en pahalı DB5'i haline geldi.



3 Filmdeki gibi kurşun geçirmez kasası, sis atma sistemi, dönerek değişebilen plakalar, yolcu fırlatma mekanizması gibi özellikleri olan ve günümüze kadar Bond modifiyeli olarak ulaşabilen 3 otomobilden biri olan 1963 model Aston Martin DB5 halen kullanılabilir durumda.



4 1965 model Aston Martin DB5, sinema tarihinin en tanınmış araçlarından biri sayılıyor. Ayrıca ilk kez bu araba ile bir filmde ürün reklamı yapılmıştı.