Son Dakika Haberleri: Dünyanın en ünlü otomobiliydi 6,4 milyon dolara satıldı!
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Dünyanın en ünlü otomobiliydi 6,4 milyon dolara satıldı!

23 dakika önce

007 James Bond'un 1964 yapımı Goldfinger filmindeki Aston Martin D85'in tıpatıp benzeri Amerika'daki açık artırmada 6,4 milyon dolara satıldı.

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Tüm dünyada ilgiyle izlenen James Bond serisinden 1964 yapımı Goldfinger için özel olarak üretilen Aston Martin marka otomobil açık artırmada 6,4 milyon dolara (36 milyon TL) satıldı.
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Bir zamanlar İngiliz JCB milyarderi Lord Bamford'a ait olan otomobil, açık artırma tahminleri aştı ve dünyanın en pahalı DB5'i haline geldi.
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Filmdeki gibi kurşun geçirmez kasası, sis atma sistemi, dönerek değişebilen plakalar, yolcu fırlatma mekanizması gibi özellikleri olan ve günümüze kadar Bond modifiyeli olarak ulaşabilen 3 otomobilden biri olan 1963 model Aston Martin DB5 halen kullanılabilir durumda.
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1965 model Aston Martin DB5, sinema tarihinin en tanınmış araçlarından biri sayılıyor. Ayrıca ilk kez bu araba ile bir filmde ürün reklamı yapılmıştı.
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İngiliz otomotiv firması Aston Martin yeni otomobili Valhalla'yı tanıttı. Saate 320 kilometre hız yapan araç hem benzin hem elektrikle çalışıyor. Sadece 500 adet üretilecek otomobiiln fiyatı 1,5 milyon sterlin. Otomobillerden birini yeni çekilen filmde İngiliz ajan James Bond'u canlandıran Daniel Craig kullanacak. Filmlerde James Bond Aston Martin'den vazgeçmiyor.


Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:25 
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