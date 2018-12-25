Dünyanın En Yakışıklı Erkekleri Listesindeki Tek Türk Çağatay Ulusoy Oldu! İşte! Dünyanın En Yakışıklı Erkekleri...

1 10 Numara Micheal B. Jordan "Bright Side" Dergisi'nin en yakışıklı erkek listesine 10 numaradan giriş yapan Amerikalı oyuncu, "The Wire" dizisinde "Wallace" karakteri ile akıllarda kaldı. Şimdilerin "Fantastik Dörtlünün" Jonathan'ı olarak bildiğimiz yakışıklı oyuncu, 31 yaşında olmasına rağmen görenleri kendine hayran bırakıyor.

2 9 Numara Çağatay Ulusoy Çağatay Ulusoy, listeye 9. sıradan girerek Türkiye'nin gururu oldu. Netflix'in ilk Türk Dizisi "Hakan: Muhafız" ile ünü Türkiye'nin sınırlarını aşan ünlü oyuncu, yakışıklı olduğu kadar da başarılı.

3 8 Numara Henry Cavill 35 yaşındaki İngiliz oyuncu Henry Cavill, "Superman" karakteri ile kızların sevgilisi oldu. Özellikle oynadığı aksiyon sahneleri ile izleyicileri oldukça etkileyen ünlü yıldızın hayran sayısı hiç de az değil.

4 7 Numara William Levy İlk defa Jennifer Lopez ile oynadığı klipte kalbimizi çalan 38 yaşındaki model, Jennifer Lopez ile yaşadığı aşk iddiaları ile gündeme geldi. Küba'nın Brad Pitt'i olarak bilinen mankenin iki tane de çocuğu var.

5 6 Numara Toni Mahfud Almanya, Hamburg doğumlu olan 24 yaşındaki Toni Mahfud, 3 milyon takipçiye sahip Instagram ve Youtube starı olarak tanınıyor. Mahfud'un çekiciliğinin sosyal medya takipçileri üzerindeki etkisi hiç de yadsınacak gibi değil

6 5 Numara Marlon Teixeira Serseri stiliyle gönüllerde taht kurmuş olan Marlon Teixeira, 27 yaşında ve Brezilyalı. Yakışıklılığı dünyaca ünlü markaların da gözünden kaçmayan Teixeira, "Dolce & Gabbana", "Cavalli", "Armani'nin" modelliğini yaptı.

7 4 Numara Maxi Iglesias 27 yaşındaki İspanyol oyuncu Maxi Iglesias, oynadığı dizilerde yakışıklılığı ile dikkat çekiyor. Latin yakışıklılığının adeta örneği olan Iglesias, mavi gözleri ve esmer teniyle tüm dünya kadınlarının hayallerini süslüyor.

8 3 Numara Jamie Dornan Kalplerimizde sarsılmaz bir yer edinen "Grinin Elli Tonu'nun" Christian Grey'i listede ilk üçte. 36 yaşındaki İrlandalı oyuncu, filmde uslanmaz bir karakteri oynasa da gerçek hayatta oldukça mutlu bir evlilik sürdürüyor.

9 2 Numara Zayn Malik 25 yaşındaki "One Direction'un" eski üyelerinden Zayn Malik, şimdilerde solo takılıyor. Gigi Hadid ile 2015'ten beri bir küs bir barışık sürdürdüğü ilişkileri ile magazin gündeminden düşmeyen Malik, Pakistanlı erkeklerin yakışıklı bir örneği.