Dünyanın En Yeni Adasında Yaşam Başladı! NASA İlk Görüntüleri Yayınladı

1 Radyo Yeni Zelanda'da yer alan habere göre, başkent Nuku'alofa'nın yaklaşık 70 kilometre kuzeybatısındaki Hunga Tonga ile Hunga Ha'apai adaları arasında 4 yıl önce patlayan su altı volkandan püsküren lavların oluşturduğu adaya bir grup bilim adamı ziyaret gerçekleştirdi.

2 Başkent Nuku'alofa'nın yaklaşık 70 kilometre kuzeybatısındaki Hunga Tonga ile Hunga Ha'apai adaları arasında 4 yıl önce patlayan su altı volkandan püsküren lavların oluşturduğu adaya bir grup bilim adamı ziyaret gerçekleştirdi.

3 Tongalı jeologlar ve NASA'dan bilim adamlarının yer aldığı ekipte olduğunu aktaran Tonga Topraklar Bakanlığı Sekreter Yardımcısı Taaniela Kula, ziyaret sırasında adada yaşayan kuş türlerine ve çiçeklere rastladıklarını belirtti.

4 Dünyanın en yeni adasındaki bitki örtüsü hakkında çevre adalarda yaşayan kuşların dışkısından geldiği ya da adanın kendi yapısında yetiştiği yönünde iki görüşün bulunduğunu dile getiren Kula, "Çünkü ada farklı türden kuşlarla dolu. Deniz kuşları bölgede yuva yapıyor, kraterin etrafında ürüyorlar ve aynı zamanda volkanın etrafındaki vadilerde yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

5 NASA fotoğrafları yayınladı (Fotoğrafta 2014 yılındaki halini görüyorsunuz) Dünyanın en yeni adasındaki bitki örtüsü hakkında çevre adalarda yaşayan kuşların dışkısından geldiği ya da adanın kendi yapısında yetiştiği yönünde iki görüşün bulunduğunu dile getiren Kula, "Çünkü ada farklı türden kuşlarla dolu. Deniz kuşları bölgede yuva yapıyor, kraterin etrafında ürüyorlar ve aynı zamanda volkanın etrafındaki vadilerde yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

6 Yeni adaya isim aranıyor! (Fotoğrafta 2018 yılındaki halini görüyorsunuz) Hunga Tonga ile Hunga Ha'apai adaları arasında patladıktan sonra zamanla iki adayı birbirine bağlayan volkanik adanın birkaç yıl içinde deniz sularının yıpratmasıyla eriyerek yok olacağı bekleniyordu. Ancak araştırmalara göre 30 yıl daha var olması beklenen ve birleştirdiği adaların ismiyle anılan dünyanın en yeni adasına isim vermek istediklerini belirten Kula, bu nedenle verilecek ismin belirlenmesi maksadıyla Krala ve Kabineye başvuru yapabileceklerini kaydetti.