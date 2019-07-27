Dünyanın en zengin çiftleri açıklandı! Listedeki Türk çift bakın kim

1 Tom ve Judy Love/ Net değer: 5,9 Milyar Dolar Tom ve Judy Love, Amerika Birleşik Devletleri'nde 41 eyalette bulunan 470 kamyon durağı ve marketten oluşan Love's Travel Stops & Country Stores şirketinin sahibi.

2 Lynda ve Stewart Resnick/ Net değer: 5,6 Milyar Dolar Stewart Resnick 1986'da Franklin Mint'i satın aldı ve 2006'da sattı. 1979'dan beri Resnick, Wonderful Company'nin Başkanı ve Başkanı olarak görev yaptı. Lynda Rae Resnick, Amerikalı bir milyarder girişimci ve iş kadınıdır. Resnick, iş ortağı olan Stewart Resnick ile evlidir. Çiftin Wonderful Co. isimli şirketi var ve aynı zamanda hayırseverlik konusunda ön planda yer alıyorlar.

3 Diane von Furstenberg ve Barry Diller/ Net değer: 4 milyar dolar Diane von Fürstenberg, daha önce Fürstenberg'den Prenses Diane, şal elbisesiyle tanınan Belçikalı bir moda tasarımcısı. Prens Egon von Fürstenberg'in karısı olarak Alman Prens Fürstenberg Evi'nde evlendiğinde ilk başta öne çıktı. 1973'te ayrılmaları ve 1983'te boşanmaları ardından aile adını kullanmaya devam etti.Barry Charles Diller Amerikalı bir işadamı. IAC/ InterActiveCorp ve Expedia Group'un Yönetim Kurulu Başkanı ve Kıdemli Yöneticisidir ve Fox Broadcasting Company ile USA Broadcasting'i kurmuştur. Diller, 1994 yılında başlatılan Televizyon Onur Listesi'nin bir üyesidir.

4 Peggy ve Andrew Cherng/ Net Değer: 3.4 Milyar dolar Andrew Cherng, Çin doğumlu bir Amerikan milyarder restorancısıdır. California, Rosemead'de bulunan Panda Restaurant Group'un kurucusu ve başkanı. Panda Express'in kurucu ortağı ve icra kurulu başkanıdır. Çernekler kendi aile ofisi olan Çerng Ailesi Güvenine yatırım yapıyor. Peggy Tsiang Cherng, Amerikan milyarder iş kadınıdır. Cherng 1983'te Panda Express'i kurdu ve Panda Restaurant Grubu'nun genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyor.

5 Eren ve Fatih Özmen/ Net Değer: 2,8 milyar dolar Eren Özmen, Sierra Nevada Corporation'ın başkanıdır ve kocası Fatih Özmen, CEO'sudur. Onlar Sierra Nevada Corporation tek sahipleridir. Eren Özmen liderliğinde, Sierra Nevada Corporation Birleşik Devletler En iyi bir kadına ait Federal Müteahhitlerden biri haline gelmiştir.

6 Fatih Özmen, Sierra Nevada Corporation'ın İcra kurulu başkanı ve sahibidir. Sierra Nevada Corporation'ın yegâne sahibi olarak Fatih Özmen ve eşi Eren Özmen, Amerika'nın En Hızlı Büyüyen Özel Şirketlerinden birini işletmektedir. Şirket Sparks, Nevada merkezlidir.

7 Jin Sook & Do Won Chang/ Net Değer: 3 milyar dolar Do Won Chang bir milyarder Kore doğumlu Amerikalı iş adamıdır. Forever 21 giyim mağazası zincirini, karısı Jin Sook Chang ile birlikte kurdu.

8 Neer Sethi ve Bharat Desai Net değer: 2.4 milyar dolar Sethi ve Desai, BT danışmanlığı ve dış kaynak şirketi Syntel'i 1980'lerde Troy, Michigan'daki dairelerinin dışında bir araya getirdi. Ekim 2018'de, Fransız BT şirketi Atos SE, Syntel'i 3.4 milyar dolara satın aldı.

9 Weili Dai ve Sehat Sutardja/ Net Değer: 2 milyar dolar Weili Dai, Çin doğumlu bir Amerikan iş kadını. Marvell Teknoloji Grubu'nun kurucu ortağı, eski yöneticisi ve eski başkan. Sehat Sutardja, Marvell Teknoloji Grubu'nun kurucu ortağıdır; daha önce icra kurulu başkanı ve bir direktör. Marvell, veri depolama, mobil ve akıllı TV'ler dahil olmak üzere sektör segmentlerinde yer almaktadır.

10 Kit Crawford ve Gary Erickson/ Net Değer: 1,8 milyar dolar Clif Bar'ın arkasındaki çift, Crawford'un yarı zamanlı çalıştığı Erickson'la tanıştıktan sonra kurdu. Her birinin şirkette yüzde 40 hissesi var.