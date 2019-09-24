Dünyanın konuştuğu 16 yaşındaki çevre eylemcisi, Türkiye'yi Birleşik Milletler'e şikayet etti!

Kendine bak :

Tüm dünya ya söylenmesi gereken sözleri neden üç beş ülke ye söylüyorsun tüm dünya yı yönetenlere söyle fakat bu işi yapanlar onlar) ve senin orada konuşmanı da sağlayan onlar insanları oyalamaktan başka işiniz yok mu sizin bırakın da tüm insanlar huzur içinde yaşasın olan bir şeyi tüketirsin zehir üretmeyi.