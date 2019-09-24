Son Dakika Haberleri: Dünyanın konuştuğu 16 yaşındaki çevre eylemcisi, Türkiye'yi Birleşik Milletler'e şikayet etti!
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Dünyanın konuştuğu 16 yaşındaki çevre eylemcisi, Türkiye'yi Birleşik Milletler'e şikayet etti!

2 gün önce

16 yaşında başlattığı mücadeleyle dikkat çeken İsveçli Great Thunberg ve 15 arkadaşı küresel ısınmayla yeterince mücadele etmeyen ülkeleri BM'ye şikayet etti.

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16 yaşındaki İsveçli çevre eylemcisi Tunberg ve yaşları 8 ila 17 arasında değişen, 12 ülkeden 15 genç, "Almanya, Fransa, Brezilya, Arjantin ve Türkiye'nin iklim değişikliğine karşı yeterli ve zamanında önlemler almayarak çocuk haklarını ihlal etmekle" suçladı.
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ABD dışındaki tüm BM üyesi ülkeler, çocuk sağlığı ve haklarını korumak için yapılan sözleşmeyi imzalayıp, kabul etti.
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Şikayet dilekçesi, 2014'te yürürlüğe giren ve az bilinen çocukların haklarının ihlal edildiklerini düşündükleri durumlarda, Çocuk Hakları Komitesi'ne şikayette bulunabilmelerine izin veren "isteğe bağlı protokol" uyarınca yapıldı.
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Komitenin şikayetteki suçlamaları araştırıp, söz konusu ülkelere sorunun nasıl düzeltilebileceği konusunda tavsiyeler vermesi öngörülüyor. 16 genç müştekiye Hausfeld LLP adlı avukatlık şirketi ve Earthjustice adlı çevreci bir hukuk grubu destek veriyor.
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Tavsiyeler bağlayıcı değil
Tavsiyeler bağlayıcı değil
Avukat Michael Hausfeld, komitenin tavsiyelerinin yasal açıdan bağlayıcı olmamakla birlikte, isteğe bağlı protokolü kabul eden 44 ülkenin bu tavsiyelere uymayı taahhüt ettiğini söyledi. Hausfeld komitenin tavsiyelerini 12 içinde yapmasını umduğunu da sözlerine ekledi. Şikayet dilekçesinde adı geçen ülkeler, isteğe bağlı protokolü kabul eden 44 ülke arasında ve dünyanın önde gelen kirleticilerinden sayılıyorlar. Bu ülkeler aynı zamanda, dünyanın başlıca ekonomilerini oluşturan G20 ülkeleri arasında.
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Dünyanın en büyük kirleticileri ABD, Çin ve Hindistan isteğe bağlı protokolü kabul etmemişti. Fransa ve Almanya son yıllarda karbon salımlarını azaltmak için adımlar atsa da, avukatlık şirketi geçmişte bu ülkelerin de atmosferin kirletilmesinde büyük rol oynadığını savunuyor.
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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:23 
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YORUMLAR (29)
  • Maraşlı: İçine şeytan girmiş bu kızın, şimdilik melek görünüyor ama 10 yıl sonra bu kız dünyanın başına bela olacak.. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Kendine bak : Tüm dünya ya söylenmesi gereken sözleri neden üç beş ülke ye söylüyorsun tüm dünya yı yönetenlere söyle fakat bu işi yapanlar onlar) ve senin orada konuşmanı da sağlayan onlar insanları oyalamaktan başka işiniz yok mu sizin bırakın da tüm insanlar huzur içinde yaşasın olan bir şeyi tüketirsin zehir üretmeyi. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • sivil vatandaş: bu dünya bizim değil, çocuklarımızdan emanet aldık.evladınızı düşünüyorsanız ,onlara güzel bir çevre bırakmak istiyorsanız,duyarlı olun,çevrenizi eviniz gibi temiz tutun.şaka yapma molası bitti .iş çok ciddi . Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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