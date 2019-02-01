Dünyanın Nükleer Güçleri!

1 2. Dünya Savaşı ile birlikte ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye attığı atom bombası ile dünya ilk defa nükleer silahla karşılaşmıştı. Oldukça yıkıcı bir güç olan silahın ise çekiciliği tehlikesi kadar önemliydi. Peki hangi ülkeler bu silaha sahip olabildi?

2 Nükleer Silaha Sahip Ülkeler ABD'nin artık nükleer silah ile ilgili bilgilendirmeleri paylaşmadığını öğrenen ülkeler hızlıca araştırma ve geliştirme yoluna gitti. ve birçok ülke nükleer silahlanmaya başladı. Ancak bir noktada P5+1 anlaşması ile sadece 6 ülkenin nükleer silah muhafaza etmesine izin verildi.

3 ABD Toplam nükleer savaş başlığı 4.804 ve Aktif savaş başlığı 2.104 olan ABD dünyanın en önemli nükleer silah ülkelerinden biri.

4 İngiltere 1952 yılında "Hurricane" kod adlı nükleer bomba ile ilk denemesini yapan İngiltere Toplam nükleer savaş başlığı 225 aktif savaş başlığı 160'dır.

5 Fransa Fransa, Toplam nükleer savaş başlığı 300, aktif savaş başlığı 290 sahip. İlk denemesini de 1960 yılında "Gerboise Bleue" kod adlı nükleer bomba ile yaptı.





6 Çin Bir diğer nükleer güç Çin, 16 Ekim 1964'te ilk fizyon, 17 Haziran 1967'de ise ilk füzyon denemesini başarıyla gerçekleştirdi. 1964 ile 1996 yılları arasında 45 nükleer test yapan ülkenin şu anda 240 adet nükleer başlığa sahip olduğu tahmin ediliyor.

7 Rusya Rusya’nın bugün yaklaşık 11 bin adet nükleer başlığı bulunuyor. Bunların 3 bini aktif değil ve önümüzdeki dönemde imha edilmeyi bekliyor.

8 İsrail İsrail Nükleer Silahları sınırlandırma anlaşmasına hiç imza atmadı. Üstelik ülkesinde nükleer silah olduğunu inkar ediyor. Ama birçok defa Nükleer silaha sahip olduğu teyit edildi. Ortadoğu ülkelerinin tüm ikazlarına rağmen bunun adına yapılan bir şey yok.

9 Hindistan- Pakistan Bu ülkelerin birbirleri ile politik problemleri birbirlerine karşı güvenlik tedbirleri adına silahlanmalarına sebep oldu. İsrail gibi anlaşmaya hiç imza atmayan Hindistan ve Pakistan sırasıyla Toplam nükleer savaş başlığı 110, Toplam nükleer savaş başlığı 120'dir. Ancak ikisinin de aktif silah başlıklarının sayısı bilinmiyor.

10 Kuzey Kore Kuzey Kore'de nükleer silaha sahip ülkelerden. Kuzey Kore'nin ilk nükleer denemesi 9 Ekim 2006 oldu. Ancak bu ülke anlaşmayı önce imzaladı sonra imzasını geri çekti ve bu tarif 2003.



