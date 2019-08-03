Son Dakika Haberleri: Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi
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Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi

1 saat önce

Tüm dünyayı etkileyen yüksek sıcaklık rekoru Grönland'ı bile etkiledi. Devasa buzullarla kaplı Grönland'da 197 milyar ton buz eridi.

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Dünyanın en büyük adası, Atlantik ve Arktik okyanusları arasındaki yarı özerk bir Danimarka bölgesi olan Grönland, yüzeyinin yüzde 82'sini buzla kaplı, Kuzey yarımkürenin en fazla buzdağı üreten buzulunun bulunduğu yer idi..
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80 milyon olimpik havuzu dolduracak buz eridi!
80 milyon olimpik havuzu dolduracak buz eridi!
Danimarka kutup araştırma ekibinden Ruth Mottram'ın yaptığı açıklamaya göre; Grönland'da sadece 31 Temmuz'da 10 milyar ton buz, temmuz ayında ise toplam 197 milyar ton buz (yaklaşık 80 milyon olimpik yüzme havuzunu kaplayacak kadar buz) eridi.
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4 aydır erimeye devam ediyor!
4 aydır erimeye devam ediyor!
Danimarka Meteoroloji Enstitüsünden Ruth Mottram, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle dört aydır Grönland'daki buzların hızlı şekilde erimeye devam ettiğini belirtti.
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Mottram, Grönland'daki ılık havanın en az birkaç gün daha sürmesinin beklendiğini söyledi.
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Ohio Üniversitesinden bilim adamlarının ocak ayında yayımladığı araştırma, Grönland'ın dev buz dağlarına rastlanmayan güneybatı bölgesinde 2003-2013 yıllarında yüzey kütlesinde büyük kayıp yaşandığını, 2013'te erimenin 2003'e göre 4 katına çıktığını ortaya koymuştu.
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Haber Yayın Tarihi: 03.08.2019 09:03 
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