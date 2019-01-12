Düşse de Kırılmayacak, Suya Düşse de Çalışacak! Fiyatı ise Şoke Ediyor

1 Hem ön hem arkada cam panel 159.2 x 75.2 x 8.1 mm boyutlarına sahip Redmi Note 7, hem ön hem de arka tarafında cam panel ile birlikte geliyor. Her iki panel 0.8 mm kalınlığında Corning Gorilla Glass 5 camdan oluşuyor.

2 Düşmeye dayanıklı Cihazın kırılmasını engellemek amacıyla köşelere özel bir güçlendirme işlemi yapıldığı belirtildi. Bu sayede düşmeye karşı dayanıklılığın rakiplere kıyasla dört kat daha fazla olduğu söyleniyor.



3 SUYA TOZA DAYANIKLI Her ne kadar IP sertifikası hakkında bilgi verilmese de yeni model suya ve toza karşı dayanıklı olacak.

4 2340x1080 ÇÖZÜNÜRLÜK 6.3 inç boyutundaki ekran 2340x1080 çözünürlüğe sahip ve 19.5:9 en-boy oranı ile geliyor.

5 Ekranın üst kısmında ise su damlası çentik içerisinde ön kamera bulunuyor.

6 32 GB ve 64 GB seçenekleri Redmi Note 7, Snapdragon 660 işlemcisinden gücünü alıyor. Bu işlemciye 6 GB'a kadar RAM eşlik ediyor. Depolama kısmında ise 32 GB ve 64 GB olmak üzere iki seçeneğe sahibiz.

7 İsteğe bağlı olarak microSD kart takarak depolama kapasitesini artırma imkanı mevcut.

8 Android 9 Pie tabanlı MIUI 10 işletim sistemiyle gelen telefon 4000 mAh batarya, Quick Charge 4.0 gibi pil özelliklerine sahip. Kutu içerisinden çıkan 10W şarj cihazı ile cihazı 2 saat 5 dakika içerisinde şarj edebileceksiniz. Ancak 18W şarj cihazı alırsanız bu süre 1 saat 43 dakikaya kadar düşebiliyor.

9 48 MP çözünürlüğünde kamera Cihazın haftalardır en çok konuşulan özelliği 48 MP çözünürlüğünde kamerasıydı. Bu sızıntının gerçek olduğu belli olmuş oldu. Redmi Note 7, f/1.8, 48 MP arka kamera ve 5 MP yardımcı kamera ile birlikte geliyor.

10 48 MP'lik kamera sensörü Samsung'a ait ISOCELL GM1 modeli. Ön kamera ise 13 MP çözünürlüğünde. Cihazda yüz tanımayla kilit açma özelliği mevcut.

11 Ayrıca arka kısımda da parmak izi sensörü bulunuyor. 3.5 mm kulaklık çıkışı ve kızıl ötesi kumanda özellikleri de unutulmamış.

12 Redmi Note 7'nin en dikkat çekici kısmı kesinlikle fiyatı olacak. Siyah, mavi ve kırmızı renk seçenekleri bulunan cihazın fiyatı RAM ve depolama seçeneklerine göre değişiyor.

13 Uygun fiyatı şaşırtıyor 3 GB RAM + 32 GB depolamaya sahip model 147 dolar fiyat etiketiyle gelecek. 4 GB RAM + 64 GB depolama 177 dolar, 6 GB RAM ve 64 GB depolama ise 206 dolar olarak duyuruldu.

14 Son olarak Redmi firması Sony IMX586 48 MP kamera sensörüne sahip başka bir Redmi Note 7 modelinin de yakın zamanda tanıtılacağını bildirdi.